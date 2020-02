F1, James Allison: “Começamos a pensar neste carro de 2020 no final de 2018…”

O diretor técnico da Mercedes, James Allison, revelou que a equipa começou a trabalhar no monolugar de 2020 em 2018. A equipa alemã venceu os títulos na era turbo-híbrida da Fórmula 1, que começou em 2014.

“Os primeiros pensamentos do carro deste ano começaram no fim de 2018. Ainda nem tínhamos rodado com o carro de 2019. Começamos a testar na fábrica algumas peças que pensamos ser boas para 2020. Este é um processo longo, que se desenvolve gradualmente.”

Lights out in Australia is fast approaching… 👀



But did you know work on W11 actually started all the way back in 2018! 😮



Catch up with James from the very heart of the factory here in Brackley 👇 pic.twitter.com/lLfR9t4xG0