F1, Helmut Marko: “Saída da Aston Martin facilita relação com a Honda”

A Aston Martin irá deixará de ser patrocinadora em título da Red Bull passando para a Racing Point, que a partir de 2021 passará a ser designada de Aston Martin.

Esta mudança acontece por causa do investimento de Lawrence Stroll fez na marca britânica comprando 16.7% das ações. Stroll é o dono da Racing Point e pretende juntar estes dois investimentos na F1.

Tal não parece aborrecer a Red Bull e Helmut Marko já disse que a situação pode até ser positiva, apesar de perder um patrocínio importante. Questionado sobre o motor Honda da equipa, Marko afirmou ao jornal Kronen Zeitung: “Estamos mais do que satisfeitos com o progresso técnico, especialmente em termos de fiabilidade. Mas é o pacote geral de marketing, promoção e treino de pilotos que torna a colaboração [com a Honda] bem-sucedida.”

“Terminar o patrocínio com a Aston Martin torna a vida com a Honda ainda mais fácil.”