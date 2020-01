F1: Charles Leclerc “ganha” duas bancadas com o seu nome

A popularidade de Charles Leclerc continua a crescer e o piloto monegasco verá o seu nome nas bancadas de dois circuitos diferentes.

O Mónaco, terra natal de Leclerc, deu o nome do jovem piloto à bancada K, entre as curvas 12 e 13, com vista para o porto, pouco antes do complexo Piscine, que agora será conhecido como a bancada Charles Leclerc. Também o circuito Paul Ricard, na França, seguiu o exemplo deu o nome do piloto à sua tribuna principal ao longo da reta da meta.

I'm extremely happy to announce that you will now have the opportunity to support me in my own grandstand on different Grand Prix. I will announce later today the first 2 races where there will be a CL grandstand 🙂 pic.twitter.com/90rN6iTVh6