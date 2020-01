F1: Os números das audiências de 2019

A F1 lançou os dados sobre as audiências da época 2019 anunciando aumentos nas audiências globais.

“A audiência acumulada global total de TV ficou nos 1,922 mil milhões, a maior desde 2012, o que representa um aumento de 9% em relação a 2018. Este é o terceiro ano consecutivo de crescimento. Nos 20 principais mercados (com base no ranking da audiência da TV), alcançou 1,781 mil milhões, com o mesmo incremento ano a ano.”

“Em termos de espectadores únicos, durante 2019 o desporto permaneceu estável nos 20 principais mercados, com 405,5 milhões (+ 0,3%), enquanto houve uma ligeira queda global (-3,9%), com o número total de espectadores em 471 milhões. Brasil, China, Alemanha, EUA e Itália são os cinco mercados com maior alcance. A Polónia (+ 569,7%), com 8,4 milhões de espectadores, e o Médio Oriente (+ 239,6%), com 17,6 milhões, registaram o maior crescimento. Entre os 20 principais mercados, a Alemanha (+ 45,6%), a Holanda (+ 31,1%) e a Grécia (+ 18%) tiveram um crescimento de dois dígitos.

“Dezanove dos 21 Grandes Prémios tiveram uma audiência acumulada mais alta em comparação à temporada anterior. O GP da Itália foi o mais visto do ano, com 112 milhões de espectadores (+ 20% do ano), que também é o mais alto desde o GP do México de 2016. Três outros eventos também tiveram mais de 100 milhões de espectadores – Mónaco, Brasil e Alemanha – e um total de 14 eventos tiveram mais de 90 milhões, com uma audiência média de 91,5 milhões.”

São números interessantes e também nas redes sociais a F1 anunciou aumentos nos seguidores das redes sociais assim como na taxa de interação com as mesmas.

No entanto verifica-se na realidade uma redução de 19 milhões no número de espectadores, com 471 milhões contra 490 milhões em 2018.

Claro que estamos a falar de estatísticas e médias sendo que estes números podem ser facilmente moldados e apresentados de forma mais favorável. Basta ver o número apresentado de audiência global ( 1,922 mil milhões), cujo número é obtido pelas soma das pessoas que vê pelo menos uma sessão da F1. Ou seja se um fã que vir qualificação e corrida num fim de semana é contado duas vezes. O tempo mínimo para que seja considerado um espectador único é de três minutos (contra 15 minutos antes da entrada da Liberty), ou seja bastará ver três minutos de uma sessão qualquer do fim de semana de F1 para ser considerado um espectador.

Assim, estes valores devem ser vistos com “moderação” e embora a F1 esteja a crescer e a presença nas redes sociais cada vez mais forte, a questão das transmissões na TV mantém-se e a passagem da F1 para canais fechados tem levado a que menos pessoas tenham acesso às corridas. O canal próprio da F1 (F1TV) está longe ainda de servir os fãs com a qualidade mínima desejada e o que parecia uma aposta forte, está agora aparentemente em lume brando, sem convencer de forma inequívoca.

Num mundo cada vez com mais entretenimento os números apresentados este ano são positivos, mas talvez não reflictam o crescimento desejado pela Liberty e não mostrem a verdadeira realidade.