IMSA, Álvaro Parente: “Estou otimista para as 24 Horas de Daytona”

Álvaro Parente disputa no próximo fim-de-semana as clássicas 24 Horas de Daytona, que abrem a temporada do IMSA SportsCar Championship, e está determinado em assegurar um bom resultado. O português fará equipa com AJ Allmendinger, Trent Hindman e Misha Goikhberg, que será o seu colega de equipa para a restante época, aos comandos de um Acura NSX GT3 Evo inscrito na classe GTD pela Heinricher Racing with Meyer Shank Racing.

No início do mês Álvaro Parente e os seus colegas de equipa participaram no Roar Before the 24, tendo a formação que coloca em pista o carro japonês número cinquenta e sete reunido informações muito positivas e o quarteto evidenciado um ritmo muito competitivo.

O piloto do Porto mostra-se entusiasmado com a prova do próximo fim-de-semana, muito embora esteja consciente de que terá uma oposição muito forte ao longo de todo o evento. “O Roar correu-nos muito bem, estivemos sempre entre os mais rápidos e a equipa esteve muito coesa e consistente. Estou, portanto, optimista para a corrida de 24 horas, mas os nossos adversários são também muito competitivos e ao longo de uma prova tão longa tudo pode acontecer, sendo importante, manter um ritmo vivo, realizar uma boa estratégia e evitar problemas. Acredito que estaremos na luta pelos lugares da frente”, afirmou Álvaro Parente.

Em 2018 o português conquistou o segundo lugar na 24 Horas de Daytona, com um carro semelhante e com a mesma estrutura técnica, o que o deixa confiante em conseguir melhorar o seu resultado na edição deste ano.

Para alcançar esse desiderato, Álvaro Parente confia em toda a estrutura que o rodeia. “Já tive o AJ e o Trent como colegas de equipas, portanto, conheço-os bem, assim como às suas capacidades, e estamos conscientes do que temos de fazer. Estou a conhecer o Misha e ao seu estilo de pilotagem, enquanto ele se ambienta ao Acura. Estou muito entusiasmado com as 24 Horas de Daytona, dado que esta equipa é capaz de alcançar grandes resultados”, afirmou o portuense.

O evento das 24 Horas de Daytona tem o seu início hoje, quinta-feira, dia 23 de Janeiro, com as sessões de treinos-livre e a qualificação, ao passo que a corrida terá o seu arranque às 18h35 de 25 de janeiro, sábado, e terminará no dia seguinte à mesma hora, podendo ser seguida em direto no website da competição.