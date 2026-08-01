Durante a décima sétima prova especial do Rali da Finlândia, a tripulação do carro número um, composta por Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, esteve envolvida num violento acidente na classificativa de Västilä. Ambos os elementos conseguiram abandonar a viatura pelos seus próprios meios, mantendo-se conscientes e globalmente bem. No entanto, receberam assistência médica imediata no local.

Segundo a nota oficial divulgada pela equipa Toyota Gazoo Racing, os dois concorrentes foram encaminhados para unidades hospitalares para a realização de exames complementares de precaução. O piloto Sébastien Ogier foi transportado de helicóptero para um hospital local, enquanto o navegador Julien Ingrassia seguiu de ambulância. A estrutura desportiva garantiu que prestará novas informações logo que existam dados adicionais sobre o estado de saúde da dupla.