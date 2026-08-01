Kris Meeke (Toyota Gr Yaris Rally2) venceu mais um troço, bateu João Silva (Toyota Gr Yaris Rally2) por 0.4s, com Armindo Araújo (Skoda Fabia Rs Rally2) em terceiro a 2.3s.
Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo) foi quinto, e vai para os últimos dois troços com 32.7s de avanço para João Silva. Armindo Araújo roda 12.1s mais atrás, seguindo-se Miguel Caires (Skoda Fabia Rs Rally2) a mais 34.1s, com Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) a apenas 0.3s, depois de terem empatado neste troço.
Pedro Meireles (Skoda Fabia Rs Rally2) voltou a passar Hugo Lopes (Hyundai I20 Rally2) e assumiu a oitava posição, ficaram separados por 3.1s. Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2) fecha o top 10.