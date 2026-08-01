Por Pedro Junceiro

A Maserati desenvolveu uma unidade exclusiva do GT2 Stradale inspirada no icónico MC12, que reforça a ligação da marca italiana ao desporto automóvel de resistência. Denominado GT2 Stradale “Tribute to MC12”, este exemplar único foi criado para colecionador de Taiwan ao abrigo do programa de personalização Fuoriserie.

O projeto resulta de uma colaboração estreita entre o proprietário e a equipa da Maserati e o automóvel foi revelado e entregue na sede da marca, na Viale Ciro Menotti de Modena, Itália. Esta experiência incluiu visitas à fábrica principal do construtor e à Coleção Umberto Panini, onde estão preservados alguns dos carros mais emblemáticos da história iniciada em 1914, em Bolonha, pelos irmãos Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore e Ernesto.

Inspirado no MC12 de competição

Esta versão especial distingue-se pela reinterpretação da decoração Leggenda, introduzida originalmente no MC20 em 2024. A inspiração remonta ao MC12 GT1 da Vitaphone Racing, um dos carros mais bem-sucedidos das corridas de resistência modernas, com três vitórias (2005, 2006 e 2008) e dois segundos lugares (2007 e 2009) nas 24 Horas de Spa.

A carroçaria combina o tom Matte Digital Mint com o Nero Essenza, complementados por apontamentos em Giallo Avia Pervia. Estes detalhes estendem-se a diversos elementos exteriores, incluindo tridentes, logótipos e assinatura na asa traseira em fibra de carbono. O emblema Fuoriserie nos guarda-lamas traseiros surge igualmente pintado em Digital Mint, reforçando a coerência estética do conjunto.

Os elementos aerodinâmicos em fibra de carbono com acabamentos brilhantes marcam presença no “capot”, entradas de ar dianteiras, difusor traseiro e asa, contribuindo para um visual mais agressivo e funcional. O conjunto é complementado por travões carbonocerâmicos com pinças amarelas, jantes de aperto central em preto anodizado e pelo pacote Performance Plus.

Habitáculo com ADN desportivo

No interior, o ambiente segue a mesma orientação desportiva. Os bancos de competição revestidos em Alcantara preta apresentam o símbolo do tridente estreado no Tipo 26 de 1926, na estreia da marca em corridas (o emblema foi desenhado por Mario, o único dos irmãos Maserati sem ligação aos automóveis, e é inspirado na estátua de Neptuno na fonte na Piazza Maggiore de Bolonha). O logótipo apresenta-se bordado a amarelo nos apoios de cabeça. Juntam-se os cintos de segurança de quatro pontos.

As costuras contrastantes em amarelo estendem-se ao volante, “tablier”, consola central e painéis das portas, enquanto os acabamentos em fibra de carbono reforçam a ligação ao universo da competição. A exclusividade é sublinhada por uma placa identificativa “Tribute to MC12”, criada especificamente para este exemplar e integrada no “cockpit” como um elemento distintivo.

Desempenho de referência

Do ponto de vista técnico, o GT2 Stradale mantém o motor V6 Nettuno com 640 cv, permitindo uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos e uma velocidade máxima superior a 320 km/h. A redução de peso, aliada a uma aerodinâmica otimizada em pista e a soluções derivadas da competição, posiciona este modelo como o Maserati homologado para estrada mais focado no desempenho desportivo.

Com esta criação única, a Maserati volta a demonstrar a capacidade do programa Fuoriserie para materializar visões exclusivas, combinando herança desportiva, engenharia avançada e artesanato italiano num automóvel verdadeiramente singular.