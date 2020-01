IMSA: Mazda apresenta alinhamento de pilotos para 2020

O Mazda Team Joest já confirmou o seu alinhamento de pilotos para o IMSA WeatherTech SportsCar Championship de 2020. A equipa traz novidades, com o ingresso do piloto da IndyCar Ryan Hunter-Reay para as corridas de endurance.

Hunter-Reay substitui Timo Bernhard, que se reformou, para as 24h de Daytona, 12h de Sebring, 6h de Watkins Glen e Petit Le Mans, ficando no carro #55, juntamente com Jonathan Bomarito e Harry Tincknell. Olivier Pla passa para o #77, juntamente com Oliver Jarvis e Tristan Nunez.

Também na liderança da equipa existem mudanças com a entrada de Nelson Cosgrove para o lugar de John Doonan, que agora é presidente do IMSA.