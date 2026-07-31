

O piloto português Manuel Espírito Santo está de regresso à competição este fim de semana, de 1 e 2 de agosto, para disputar o Motul SportsCar Endurance Grand Prix, a exigente prova de seis horas integrada no prestigiado Campeonato Norte-Americano de Resistência (IMSA). A competir na competitiva categoria LMP2, o jovem luso defende as cores da Pratt Miller e reparte os comandos do protótipo Oreca com Chris Cumming e Pietro Fittipaldi, formando um trio que combina juventude, rapidez e experiência com o objetivo declarado de alcançar os lugares de topo.

Os contratempos nos testes e a adaptação relâmpago

A preparação para esta ronda no circuito de Road America ficou severamente condicionada por um acidente sofrido pela equipa durante as jornadas de testes prévios. Este imprevisto reduziu drasticamente o tempo de rodagem em pista para Manuel Espírito Santo, que acabou por dispor de apenas uma sessão de treinos livres para afinar o ritmo antes das decisões oficiais.

Ainda assim, a capacidade de adaptação do piloto revelou-se determinante para colmatar o défice de quilometragem no traçado norte-americano, permitindo-lhe extrair rapidamente valiosas sensações ao volante do Oreca. O bom trabalho desenvolvido previamente nos simuladores foi apontado como um fator crucial para mitigar os efeitos da falta de rodagem física, garantindo a competitividade necessária para enfrentar a dura concorrência da grelha de partida.

Foco na recuperação e o objetivo do top 5

Confrontado com as contingências vividas ao longo da semana, Manuel Espírito Santo sublinhou o esforço abnegado da estrutura técnica na recuperação do veículo, manifestando total motivação para o desafio que se avizinha nas seis horas de corrida:

“Gostávamos de nos ter preparado melhor, mas os acidentes acontecem e os dois dias de testes ficaram reduzidos a uma sessão de treinos. Ainda assim, sinto que consegui extrair algum conhecimento e até impor um ritmo rápido e isso deveu-se sobretudo ao trabalho de simulador. A equipa esteve impecável porque conseguiu reconstruir o carro para este fim-de-semana. E agora que parece estar tudo no lugar certo, estamos focados, estamos motivados para dar o nosso melhor e lutar pelo top 5 no final das seis horas de prova.”

Com a mecânica restabelecida e o foco inteiramente direcionado para a vertente desportiva, o trio da Pratt Miller parte para a contenda com aspirações firmes de rubricar uma prestação de relevo.

Transmissão televisiva em direto

O programa competitivo culmina no domingo com a realização da tradicional prova de resistência de seis horas. Os adeptos portugueses poderão acompanhar todas as incidências da corrida em direto através do canal Sport TV4, com início de transmissão agendado para as 16h30 (hora de Portugal Continental).