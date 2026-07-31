Num troço em que as condições se revelaram mais justas entre todos os concorrentes – mas não menos difíceis – , Oliver Solberg (Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) assinou o seu primeiro melhor tempo de troços neste rali, recuperando de uma assentada largos segundos para a concorrência, ao passo que Sébastien Ogier (Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) dilatou a sua vantagem na frente da prova, numa classificativa marcada pelas dificuldades de visibilidade de Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) e pelo ascendente de Robert Virves no WRC2.

Apesar de ter ficado bem mais longe de Ogier, Elfyn Evans ‘trocou’ isso pela subida de mais uma posição e agora já é segundo da geral na frente de Sami Pajari.

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) assinou o tempo mais rápido da especial sob chuva intensa, enquanto Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) manteve o comando da prova apesar de um susto com uma saída para a vala, num troço marcado por piso escorregadio, aquaplanagem e grandes dificuldades de visibilidade.

A especial arrancou debaixo de forte chuva e com muita água acumulada em pista. Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) completou o troço com o tempo de 9:30.8, quase um minuto mais lento que na passagem da manhã, alertando para a necessidade de bom senso face à aquaplanagem e à falta de visibilidade. Logo de seguida, Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) perdeu 1m56.5s devido ao para-brisas totalmente embaciado que o impediu de ver durante metade do troço. Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) também sofreu com as difíceis condições, ficando a 13.6s do tempo de Evans.

A resposta demolidora surgiu com Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), que rubricou 9:14.2 — ficando 16.6s mais rápido que Evans e 30.2s na frente de Pajari —, mesmo protagonizando um momento dramático ao escorregar e meter a traseira fundo numa vala. A aproveitar a melhoria gradual do tempo, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) voou para a liderança provisória da especial com 9:10.3, batendo Ogier por 3.9s sem assumir riscos excessivos. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) seguiu com o terceiro melhor tempo (9:15.3), optando por manter o ritmo sem arriscar demasiado.

A ação prosseguiu com Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), que perdeu 14.3s mas mostrou-se satisfeito com a sua condução e ataque em piso molhado, apesar de vários pequenos momentos de instabilidade. Joshua McErlean (Ford Puma Rally1) completou a especial 20.3s mais lento que Solberg, destacando a suavidade em comparação com o troço anterior, embora mantendo zonas muito escorregadias nas travagens. Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1) assinou um excelente registo a 2.1s de Solberg, o segundo melhor tempo, aproveitando o cessar da chuva na parte final.

Nos lugares seguintes, Korhonen postou um tempo 31.1s mais rápido que Pajari num troço misto de lama e chuva, enquanto o líder do WRC2, Virves, rubricou 9:26.8, elogiando o comportamento do carro. Rossel enfrentou condições dadas como “loucas” com a chuva na Finlândia, e Suninen fechou o grupo com 9:33.6, confirmando ter perdido tempo precioso na classificativa anterior devido a um furo.