O futuro do desporto motorizado e a nova era financeira

A FIA anunciou um acordo comercial de longo prazo para o Campeonato do Mundo de Ralis e para o Campeonato da Europa de Ralis. Esta decisão surge na sequência da aquisição da WRC Promoter GmbH pela plataforma de tecnologia automóvel francesa Cosmobilis e pela sociedade de investimento privado Park Square Capital, naquela que é considerada a maior operação financeira e estrutural na história destas competições.

A parceria estratégica tem como propósito injetar níveis de investimento inéditos na modalidade, expandir a audiência global, otimizar a experiência dos adeptos e reforçar a solidez financeira e regulatória da FIA. O acordo prevê ainda uma maior visibilidade da marca da Federação em todas as provas e transmissões mundiais, coincidindo com a preparação para o novo ciclo regulamentar previsto para 2027 e com a criação do ‘FIA Growth Fund’ para impulsionar o desenvolvimento do desporto desde a base até ao topo.

Mohammed Ben Sulayem e a visão estratégica para o futuro

Para Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA, esta concretização representa um passo histórico e transformador para a modalidade, sublinhando a confiança no potencial de crescimento global dos ralis. “Esta é, verdadeiramente, a transação do século para os ralis, e sinto-me orgulhoso por anunciar este passo em frente transformador, marcado por níveis de investimento nunca antes vistos”, destacou Mohammed Ben Sulayem, elogiando o trabalho desenvolvido pelo gabinete liderado pelo vice-presidente desportivo Malcolm Wilson OBE. O dirigente máximo da instituição acrescentou que a escolha dos novos parceiros visou assegurar uma visão de longo prazo alinhada com as necessidades dos concorrentes, organizadores e clubes membros.

Malcolm Wilson OBE destaca a escala sem precedentes do investimento

Por seu lado, Malcolm Wilson OBE, Vice-Presidente da FIA para o Desporto, enfatizou a dimensão excecional do acordo, sublinhando que a escala financeira e a visão estratégica superam tudo o que presenciou ao longo de quatro décadas dedicadas à modalidade.

“Ao longo de mais de 40 anos no desporto, nunca tinha visto um investimento desta magnitude direcionado para os ralis; este acordo é verdadeiramente marcante e estou repleto de otimismo quanto ao impacto que terá para os adeptos, concorrentes e organizadores”, afirmou Malcolm Wilson OBE, apontando para a importância de preparar a chegada do regulamento WRC27.

Cosmobilis, Park Square Capital e a liderança de Éric Boullier

Do lado dos novos investidores, a aposta passa por potenciar a tecnologia, a análise de dados e a interligação do ecossistema automóvel global. Jean-Louis Mosca, Presidente e CEO da Cosmobilis, salientou que a aquisição constitui um marco fundamental na estratégia de expansão do grupo, visando transformar o WRC numa referência mundial do desporto motorizado.

Em concordância, Martino Ghezzi, sócio da Park Square Capital, reforçou o compromisso em fornecer o suporte financeiro e estratégico necessário para consolidar o património e o alcance global dos campeonatos.

Para liderar esta nova fase operacional, a administração executiva da promotora ficará entregue a Éric Boullier, um nome incontornável do automobilismo internacional. O recém-nomeado CEO assumiu o cargo com determinação e foco na espetacularidade.

“O objetivo é claro: afirmar o WRC e o ERC como marcas globais de classe mundial e motores de crescimento sustentável, estreitamente alinhados com os desafios tecnológicos e ambientais da atualidade”, concluiu Éric Boullier.