Kris Meeke impõe-se na penúltima especial do Rali da Madeira e Giandomenico Basso abandona

Kris Meeke (Toyota GR Yaris Rally2) rubricou o melhor tempo na penúltima especial do dia do Rali da Madeira, batendo Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo) por 1,5 segundos. A terceira marca da classificativa pertenceu a João Silva (Toyota GR Yaris Rally2), a 2,7 segundos do vencedor, enquanto Miguel Caires (Skoda Fabia RS Rally2) garantiu o quarto posto e Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) se assumiu novamente como o melhor representante no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

Em sentido estritamente desolador, Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS Rally2) sofreu novo furo que o obrigou a abandonar a contenda, dissipando as aspirações do piloto italiano na frente da prova madeirense.

A reviravolta na geral

Com o afastamento de Giandomenico Basso, a hierarquia da geral sofreu mutações profundas. Miguel Nunes comanda agora a prova com uma margem de 9,6 segundos sobre João Silva, beneficiando do facto de o seu rival direto nas contas do Campeonato de Ralis da Madeira ter cedido 4,7 segundos nos últimos dois troços.

No estrato reservado ao campeonato nacional, Armindo Araújo consolida uma prestação exemplar. O piloto luso ocupa um notório lugar no pódio à geral e lidera o CPR com uma vantagem de 19,1 segundos sobre Rúben Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2).

Os problemas Rúben Rodrigues e top 10

Apurando dificuldades técnicas constantes, Rúben Rodrigues continua a queixar-se da abertura excessiva da válvula pop-off no seu bólide. Este componente mecânico serve primordialmente para proteger o turbocompressor e controlar os limites regulamentares de potência, eliminando a sobre-pressão indesejada na ‘desadmissão’ e mitigando o atraso do turbo. Contudo, a abertura anómala e constante da válvula resulta numa perda contínua de pressão de sobre-pressão, penalizando a disponibilidade de potência e tornando a resposta do motor manifestamente mais lenta.

A fechar os dez primeiros postos da classificação geral, Miguel Caires segura a quinta posição, seguido de perto por Pedro Almeida (Toyota GR Yaris Rally2), Ricardo Teodósio (Citroen C3 Rally2), Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2) e Hugo Lopes (Hyundai i20 Rally2), com Diogo Marujo (Skoda Fabia R5 Evo) a encerrar o top 10 à entrada para a derradeira fase do rali.