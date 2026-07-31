Depois de uma tarde com um começo muito atribulado, as coisas acalmaram e Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) venceu a especial, reduzindo prejuízos após o revés na chuva, enquanto Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) geriu a vantagem na liderança da geral para fechar o dia na frente sem contratempos.
A ação na derradeira especial de terra começou com Elfyn Evans (Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1)) a rubricar 5:12.5, queixando-se da água acumulada nos rastos e das dificuldades de abrir a estrada. Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) escapou por pouco a um momento complicado numa vala, terminando a apenas 1.5s de Evans e manifestando frustração com o balanço do dia. Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) seguiu com 5:14.4, admitindo que o galês forçou o ritmo e que encontrou várias surpresas pelo caminho.
O líder da prova, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), adotou uma postura totalmente cautelosa, perdendo 7.5s para Evans ao assinalar 5:20.0, mas garantindo que o objetivo principal era passar sem riscos. Logo depois, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) voou para a fasquia mais rápida com 5:07.6, cortando a desvantagem para Pajari na luta pelo terceiro lugar da geral, embora lamentasse ter perdido a peia pela vitória devido ao clima da tarde. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) completou o troço a 3.2s de Solberg, conformando-se com as condições extremas que arruinaram a sua luta pelo pódio.
A resposta mais forte surgiu com Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), que superou a marca de Solberg por 2.3s com o tempo de 5:05.3, lamentando contudo o impacto negativo que a chuva anterior teve nas suas aspirações. Em ritmo consistente, Joshua McErlean (Ford Puma Rally1) foi quarto mais rápido a 6.7s, seguido de perto por Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1), que fechou o top 3 do troço a 2.5s do vencedor e comentou as dificuldades do piso para quem partia atrás.
Nas contas do WRC2, o líder Robert Virves completou o troço em 5:18.6 e alargou a vantagem para 12.8s, descrevendo a classificativa como uma verdadeira aventura num piso bastante degradado. Korhonen fechou logo atrás a 0.1s, mantendo o segundo posto da classe, enquanto Suninen completou em 5:20.0, satisfeito por concluir o dia apesar do trabalho acumulado pelo furo sofrido anteriormente.