

O piloto português Filipe Albuquerque regressa este fim de semana, de 1 e 2 de agosto, aos comandos do Cadillac da Wayne Taylor Racing para disputar o Motul SportsCar Endurance Grand Prix, a exigente ronda de seis horas do IMSA WeatherTech SportsCar Championship no emblemático traçado norte-americano de Road America.

Apesar de a revalidação do título se encontrar nesta fase matematicamente fora do alcance da dupla que partilha com Ricky Taylor, a motivação mantém-se intactas. O objetivo primordial da equipa passa por assegurar uma prestação isenta de erros, discutir os lugares de topo e inverter a tendência de resultados menos favoráveis registados ao longo da presente temporada.

Desafios técnicos e o impacto do Balance of Performance

A tarefa na pista norte-americana avizinha-se, contudo, particularmente complexa. As mais recentes alterações introduzidas no parâmetro regulamentar do Balance of Performance (BoP) para esta ronda impõem dificuldades adicionais aos protótipos da Cadillac, elevando o grau de exigência na gestão do ritmo de corrida, na eficácia estratégica e na preservação mecânica ao longo das seis horas de prova.

Confrontado com estas contingências técnicas, Filipe Albuquerque sublinhou a resiliência do coletivo face às adversidades competitivas acumuladas: “Sabemos que não estamos na luta pelo título, mas a nossa motivação e o desejo de vencer permanecem exatamente os mesmos. Tem sido uma época desafiante e os resultados nem sempre refletiram o nosso potencial. Em Road America queremos mudar essa dinâmica.”

O piloto português acrescentou ainda que a extensão da prova constitui um fator potenciador de oportunidades, permitindo mitigar eventuais desvantagens estruturais através da leitura tática da corrida e da consistência em pista: “Não vai ser uma prova fácil. O atual BoP apresenta-nos mais desafios, mas numa corrida de seis horas há muitas variáveis em jogo, por isso vamos dar o nosso melhor do primeiro ao último minuto para alcançar o resultado que toda a equipa merece.”