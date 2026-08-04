O conselheiro executivo da Alpine, Flavio Briatore, revelou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a ter planos para organizar um Grande Prémio de Fórmula 1 em Nova Jérsia. A revelação surgiu numa entrevista à série “In Conversation With…” do The Race Business.

O Circuit of the Americas, em Austin, integra o calendário desde 2012, Miami desde 2022 e Las Vegas desde 2024, e com a chegada este ano da equipa norte-americana Cadillac, a Fórmula 1 nunca esteve numa posição tão forte na América do Norte. Contudo, esta situação não foi sempre assim, tendo o desporto passado por um período de dificuldades. Foi precisamente após o cancelamento do Grande Prémio dos Estados Unidos em 2007 que Briatore colocou Trump em contacto com o então CEO da F1, Bernie Ecclestone, no âmbito da procura de uma nova corrida nos EUA. Inicialmente, a preferência recaía sobre Nova Iorque, mas Trump explicou que Nova Jérsia seria mais adequada e mais fácil de concretizar, ainda que a corrida nunca se tenha materializado.

Briatore recordou o episódio com humor, admitindo que Trump não tinha qualquer conhecimento sobre Fórmula 1, mas destacando as suas capacidades como promotor: “Claro, o Donald também não tinha ideia nenhuma sobre a Fórmula 1 – mas é um grande promotor.” Acrescentou ainda: “Na altura, ele promovia boxe, promovia tudo em Las Vegas, etc, etc…”.

O conselheiro da Alpine detalhou como decorreu o processo de aproximação entre Trump e Ecclestone: “E eu fiz o Donald falar com o Bernie. Eu estava no escritório do Donald. Pusemos uma videochamada com o Bernie para descobrir qual seria o melhor local em Nova Iorque para fazer a corrida. E o Donald disse-nos que Nova Iorque era muito complicado por um milhão de razões, mas que Jersey era o sítio certo. Então o Bernie começou a negociar Jersey com duas ou três pessoas diferentes.”

Segundo Briatore, o projeto acabou por nunca se concretizar porque, na altura, a Fórmula 1 não era considerada algo especial nos Estados Unidos: “Mas nunca conseguimos, porque a Fórmula 1 não era… considerada algo especial. Fala-se de NASCAR, fala-se de IndyCar, um negócio completamente diferente. E a Fórmula 1 não era valorizada de forma alguma.”

O plano para realizar um Grande Prémio de Fórmula 1 em Nova Jérsia, impulsionado pelas conversações entre Trump e Ecclestone mediadas por Briatore, nunca chegou a avançar, num contraste evidente com a posição atual e reforçada da Fórmula 1 no mercado norte-americano.

Foto: MPSA