Isack Hadjar refletiu sobre a primeira metade da sua temporada de estreia na Red Bull em Fórmula 1, admitindo que, numa área particular, o companheiro de equipa Max Verstappen está “num nível diferente”. O francês, promovido após uma temporada de destaque na Racing Bulls, tem enfrentado uma temporada marcada por desempenhos irregulares do RB22, o primeiro carro com motor próprio da equipa, construído em parceria com a Ford.

Verstappen ainda não conseguiu somar uma única vitória esta temporada, mas tem encontrado em Hadjar um companheiro de equipa mais próximo do que muitos dos seus antecessores no segundo lugar da Red Bull Ao fazer o balanço da primeira metade de 2026 com a equipa principal, Hadjar afirmou: “Na verdade, não me surpreendi este ano. Tenho simplesmente conduzido a um nível elevado — definitivamente melhor do que no ano passado.” O piloto acrescentou ainda que essa evolução é normal, tratando-se apenas da sua segunda temporada, com margem para ganhar experiência: “Isso é normal, porque é a minha segunda temporada, por isso não tenho muita experiência, mas estou a melhorar um pouco”.

Hadjar conseguiu superar Verstappen na qualificação em três ocasiões, um feito notável, tanto mais impressionante quando se considera que o piloto neerlandês costuma servir de referência para avaliar a condução de um carro difícil. No entanto, o francês admitiu que, no dia da corrida, o quatro vezes campeão di mundo mostra-se a um nível superior: “Diria que o Max tem sido muito impressionante ao domingo em geral. Penso que o meu ritmo numa volta tem sido bastante bom, mas a forma como ele gere as corridas está num nível diferente.” Hadjar concluiu que essa é precisamente a área em que está agora focado em trabalhar.

Foto: MPSA