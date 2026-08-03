A CV Performance x JP Motorsport está a consolidar a sua presença no Supercars Endurance com uma estratégia claramente orientada para o desenvolvimento de jovens pilotos, utilizando a competição como a porta ideal para a competição no mundo dos GT. A formação alemã participa atualmente com um Mercedes-AMG GT4 confiado a Himar Acosta e Kyam Potez, inscritos na divisão GT4 Pro-Bronze, projeto que deverá ser reforçado nas próximas provas com a entrada de um segundo carro para Gustav Berglund.



A aposta no Supercars Endurance começou depois de a equipa ter acompanhado a evolução do campeonato e identificado uma combinação particularmente interessante entre a qualidade das grelhas, o nível competitivo e os custos associados. Para Jan Lehmann, chefe de equipa da CV Performance x JP Motorsport, essa conjugação torna a competição uma ferramenta particularmente adequada para a formação de pilotos que pretendem dar os primeiros passos no universo dos GT4.



“No ano passado tomámos conhecimento do campeonato através do número de carros presentes nas grelhas e da qualidade dos pilotos que nele competem. Na nossa perspetiva, o nível do pelotão está logo atrás das GT4 European Series, mas com custos bastante mais acessíveis. Essa combinação torna o Supercars Endurance numa plataforma perfeita para desenvolver jovens pilotos”, explica Jan Lehmann que dirige a equipa no terreno desde o início de 2025.





A experiência adquirida na primeira temporada acabou por reforçar essa convicção. A equipa encontrou uma competição forte, eventos bem organizados e um ambiente no paddock que considera particularmente positivo para um projeto centrado na formação. A evolução observada na organização e, sobretudo, a existência de corridas específicas para os GT4, foram igualmente determinantes para a continuidade da aposta.



“A forma como a equipa responsável pelo campeonato trabalha e continua a desenvolvê-lo também teve um papel importante. Em particular, as corridas separadas para os GT4 convenceram-nos a regressar este ano. Tivemos uma primeira temporada que nos deu exatamente a experiência que procurávamos e permitiu-nos perceber melhor a competição, a organização e a forma como devemos abordar a nossa segunda época”, acrescenta o responsável alemão.



Em termos desportivos, o projeto tem igualmente revelado competitividade. Himar Acosta e Kyam Potez levaram o Mercedes-AMG GT4 ao terceiro lugar da divisão GT4 Pro-Bronze na primeira corrida da temporada, disputada no Algarve, resultado que contribuiu para que a equipa ocupe atualmente a terceira posição da respetiva divisão no Iberian Supercars. No Supercars España, a formação encontra-se no quinto lugar.



A próxima fase do projeto passa pela integração de Gustav Berglund. O jovem piloto sueco prepara-se para fazer a sua estreia nos GT4 num segundo Mercedes-AMG GT4 da estrutura germânica, depois de ter competido na Ginetta GT5 Challenge Sweden em 2026, iniciando assim uma nova etapa no seu percurso desportivo. Para a CV Performance x JP Motorsport, mais do que a procura imediata de resultados, a prioridade será proporcionar ao piloto as condições necessárias para adquirir experiência e evoluir rapidamente.



“Estas serão as primeiras corridas do Gustav nos GT4 e todo o nosso foco estará em garantir que aprende o máximo possível. Ao mesmo tempo, já vemos nele potencial para alcançar resultados respeitáveis mesmo sendo um estreante. É uma situação que para nós é muito interessante, porque permite juntar a formação com a possibilidade de medir o seu progresso num ambiente competitivo”, sublinha Jan Lehmann.





A chegada de Berglund enquadra-se, assim, numa estratégia mais abrangente, que tem no Supercars Endurance uma das principais ferramentas de preparação para os jovens pilotos da equipa. A intenção passa por permitir que nomes como Gustav Berglund e Kyam Potez acumulem quilómetros, aprendam a trabalhar em ambiente profissional e desenvolvam as competências necessárias para progredirem dentro da hierarquia dos GT, tendo os GT3 como horizonte.



“O desenvolvimento de pilotos continua a ser o nosso principal objetivo esta temporada. Queremos dar a jovens talentos como o Gustav e o Kyam um ambiente competitivo, mas também financeiramente acessível, onde possam ganhar experiência e evoluir. O nosso objetivo é prepará-los para os GT4 e, posteriormente, ajudá-los a chegar aos GT3”, afirma o chefe de equipa da CV Performance x JP Motorsport.



Esta visão explica também a importância estratégica que o campeonato assumiu para a estrutura alemã. A equipa vê o Supercars Endurance como uma peça de um programa de formação de longo prazo e admite manter a presença na competição nas próximas temporadas, desde que o campeonato prossiga a trajetória de crescimento que tem demonstrado.



“Na forma como o campeonato se apresenta atualmente, é um elemento importante do nosso programa de desenvolvimento de jovens pilotos. Se continuar a evoluir da forma que temos observado até agora, é muito provável que continuemos a participar no futuro”, conclui Jan Lehmann.



Esta e outras novidades serão esperadas entre 25 e 27 de setembro, no Circuit Ricardo Tormo, em Valência, para a quarta ronda da temporada, que será pontuável para o Iberian Supercars e para o Supercars España.