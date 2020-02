DTM: Confirmação de Robert Kubica eminente

Robert Kubica deverá ser confirmado como piloto DTM muito em breve. O piloto polaco irá competir numa equipa cliente aos comandos de um BMW M4 DTM.

A vontade de Kubica em mudar-se para o campeonato alemão de turismos há muito que era conhecida e admitida pelo próprio e tal está prestes a confirmar-se. Kubica deverá competir numa equipa cliente (ainda não se sabe qual) com o patrocinio da PKN Orlen, O carro deverá ser o mesmo que testou em Jerez, há algumas semanas atrás.

É uma boa notícias para o DTM, que ficou afetado pela saída da R-Motorsport. São esperados 15 carros na primeira ronda do ano em Zolder (oito Audi – dois privados- e sete BMW – já com o de Kubica). Há rumores que uma nova entrada privada poderá acontecer, também com um BMW mas até agora nada foi confirmado.