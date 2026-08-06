Toto Wolff minimizou as duas vitórias da Ferrari nesta temporada de Fórmula 1, argumentando que a Mercedes perdeu ambas as corridas por circunstâncias e fiabilidade, e não por desempenho absoluto. A Ferrari reduziu para 72 pontos a vantagem da Mercedes no campeonato de construtores, depois de vencer em Barcelona e Silverstone, enquanto a McLaren também avançou com atualizações recentes.

Citado pela Eurosport Itália, Wolff foi direto sobre as circunstâncias das vitórias da Ferrari: “As duas vitórias da Ferrari aconteceram porque nós as perdemos. Tivemos má sorte em Barcelona com o Safety Car e depois com os problemas do Kimi em Silverstone. Começámos a temporada de forma muito sólida. Como empresa e como equipa, a integração entre a unidade motriz e o chassis permitiu-nos alcançar resultados claramente dominantes.”

Wolff admitiu, no entanto, que os problemas de fiabilidade tiveram um impacto significativo nas contas do campeonato: “Mas fomos duramente afetados pela fiabilidade — tivemos três ou quatro abandonos. Provavelmente perdemos 70 ou 80 pontos devido a corridas não terminadas em comparação com a Ferrari. Hoje temos uma vantagem de 72 pontos, mas se adicionássemos mais 70, a margem seria muito mais larga. No entanto, perdemos esses pontos, e os outros estão a recuperar terreno”.

O responsável da Mercedes reconheceu também que a equipa tem sido superada em termos de desenvolvimento nas corridas mais recentes: “Quando alguém traz atualizações, dá um passo em frente. Vimos a Ferrari e a McLaren introduzirem desenvolvimentos, ao contrário de nós, e de repente encontrámo-nos a lutar arduamente.”

Foto: MPSA