Fórmula E, António Félix da Costa: “Temos de melhorar na gestão de energia”

Depois do segundo lugar alcançado na prova de Santiago do Chile, António Félix da Costa disputa este fim-de-semana a quarta corrida da temporada da Fórmula E, que tem lugar no Autódromo Hermanos Rodrigues, no México, um dos circuitos mais rápidos do calendário e também com mais altitude, com 2.250m acima do nível do mar.

Para o piloto português trata-se de um traçado que traz boas memórias, no qual Félix da Costa foi segundo classificado no ano passado. Ainda que a pista tenha sofrido algumas alterações ao nível de desenho do traçado, Félix da Costa mostra-se motivado e confiante para o fim-de-semana que se avizinha:



“Depois do fim-de-semana de Santiago, reunimos com os engenheiros, como sempre fazemos, e analisámos as áreas que estivemos fortes mas também os pontos a melhorar. A palavra de ordem é trabalho e queremos manter-nos fortes em performance, mas sabemos que temos de melhorar na gestão de energia e sobretudo das temperaturas das baterias, algo que tem um papel fundamental na Fórmula E. O nível da Fórmula E está muito alto, com muitas equipas a evoluírem os seus carros e cada vez mais competitivas, mas encaro este fim-de-semana com otimismo, queremos trazer bons pontos para casa e se possível estar na luta pelos lugares do pódio”, afirmou o piloto que ostenta no seu carro o nº 13, ao serviço da equipa DS Techeetah.

Pelo que se viu até ao momento, a competitividade é a nota dominante no plantel da Fórmula E, com três vencedores diferentes em três corridas até agora disputadas. Assim a batalha entre as equipas deverá manter-se, com a DS, a Mercedes, Porsche, BMW, Audi, Jaguar e mesmo a Nissan, todas elas capazes de lutar pelas vitórias. Quanto ao circuito, como já referido sofreu alterações em relação à época passada, com uma mistura de curvas longas e retas grandes, até chegar à conhecida zona do estádio, uma das mais espetaculares de se ver na Fórmula E. Um total de dezasseis curvas, num circuito que se esperam muitas ultrapassagens, com a questão da elevada altitude do traçado a ser um grande desafio para os engenheiros e para as equipas, na gestão de temperaturas e energia das baterias.

Como habitualmente, o programa do fim-de-semana inicia-se na 6ª feira, com uma sessão de conhecimento de pista. No sábado começa a verdadeira ação, com duas sessões de treinos livres, seguidas da qualificação, que poderá ser acompanhada em direto no Eurosport a partir das 17:35. Mais tarde, tem lugar a corrida, composta por 45 minutos mais uma volta, que será transmitida também em direto no Eurosport a partir das 21.55 (horas portuguesa).