A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou que o calendário de cinco rondas do Campeonato Mundial de Rali-Raid da FIA para 2027 foi aprovado por voto eletrónico do Conselho Mundial do Desporto Automóvel. O campeonato voltará a abranger três continentes, reunindo algumas das provas mais consolidadas do rali-raid, juntamente com fixtures mais recentes que se tornaram parte integrante da série.

A 49ª edição do Rali Dakar abrirá a temporada na Arábia Saudita, entre 1 e 15 de janeiro, mantendo o seu papel como a ronda de abertura tradicional do campeonato. Depois de uma pausa de mais de dois meses, o Abu Dhabi Desert Challenge regressará à sua posição habitual como segunda ronda da campanha de 2027, disputando-se nos Emirados Árabes Unidos entre 21 e 26 de março.

O campeonato viajará depois para a África, com o regresso do Rali Safari da África do Sul, que volta ao calendário após uma ausência de um ano. A sua segunda edição será realizada entre 14 e 19 de junho, substituindo o Desafío Ruta 40, da Argentina, num sistema de alternância que se mantém entre os dois eventos.

A competição regressará à Europa após a pausa de verão, com o bp Ultimate Rally-Raid Portugal a manter o seu lugar no calendário pela quarta temporada consecutiva. O evento realizar-se-á entre 21 e 26 de setembro.

A época encerrará em Marrocos, onde a 28ª edição do Rallye du Maroc acolherá a final do campeonato, entre 24 e 29 de outubro. O calendário de 2027 foi estruturado para proporcionar maior tempo de recuperação e preparação entre as provas, apoiando também disposições logísticas mais eficientes para equipas e concorrentes.

A permanência no Médio Oriente após o Rali Dakar permitirá transferir veículos e equipamentos por via terrestre até ao Abu Dhabi Desert Challenge. O intervalo entre as duas primeiras rondas proporcionará também aos concorrentes tempo adicional para recuperar e preparar-se, depois do evento mais longo e exigente do campeonato.

O Rali Safari da África do Sul realizar-se-á sete semanas depois do Abu Dhabi Desert Challenge, sendo posicionado para se alinhar com a transferência marítima de equipamento em direção à Europa. Seguir-se-á um intervalo de três meses entre a ronda sul-africana e o bp Ultimate Rally-Raid Portugal.

Um intervalo de quatro semanas entre Portugal e a final da temporada, em Marrocos, proporcionará às equipas mais do dobro do tempo de preparação disponível entre as rondas correspondentes de 2025. Ao terminar no final de outubro, o campeonato deixará também dois meses completos antes do início do Rali Dakar de 2028.