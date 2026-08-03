O GT World Challenge Europe foi até ao circuito de Magny-Cours para mais uma jornada da Sprint Cup, com duas corridas no traçado francês. O piloto português Guilherme Oliveria regressou aos pódios, ele que compete nos Silver.
Corrida 1
Jules Gounon e Dani Juncadella venceram a primeira corrida, com o Mercedes-AMG GT3 Evo #3 da 2 Seas a dominar desde a pole position. Gounon, que substituía Chris Lulham (em recuperação de uma apendicectomia), construiu uma vantagem superior a sete segundos, enquanto Auer (Mercedes-AMG GT3 EVO da Winward Racing) pressionava sem sucesso o carro segundo carro da 2Seas Motorsport, de Kiern Jewiss. Thomas Neubauer, no Ferrari 296 GT3 EVO da AF Corse (vencedor em Brands Hatch), subiu de nono para quinto na primeira volta, sem conseguir progredir mais.
Após as paragens em boxes, Juncadella regressou com seis segundos de vantagem sobre Arthur Leclerc (colega de Neubauer), no Ferrari, que subira posições ajudado por um serviço lento no Mercedes-AMG da Winward. Leclerc reduziu a diferença antes de um longo período de FCY (11 minutos), motivado por um acidente envolvendo os Audi da Eastalent e Sainteloc e o Ferrari #52. O Ferrari chegou a aproximar-se no reinício, mas Juncadella estabilizou e venceu por 2,597 segundos, com Nicki Thiim e Kobe Pauwels (Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO da Comtoyou Racing) no pódio.
Na Gold Cup a vitória foi para Gilles Magnus Robin Knutsson no Porsche 911 GT3 R (992) EVO da Boutsen VDS e na Bronze Cup, Jewiss e Dawson perderam a vitória da classe após penalização por excesso de velocidade na bandeira amarela, beneficiando os líderes do campeonato Marvin Dienst e Rinat Salikhov (Mercedes-AMG GT3 EVO da Winward Racing). Matisse Lismont e Ignacio Montenegro (BMW M4 GT3 EVO da Team WRT) somaram a terceira vitória da época na Silver Cup.
Corrida 2
O Porsche 911 GT3 R (992) EVO da Lionspeed GP, com Ricardo Feller e Bastian Buus, conquistou a segunda vitória da época no GT World Challenge Europe Sprint Cup, na segunda corrida de Magny-Cours, interrompida por bandeira vermelha. O carro qualificou-se em quarto e, após ficar preso atrás do Audi da Eastalent (Christopher Haase e Simon Reicher), saltou para a liderança durante as paragens, batendo o BMW da WRT de Lismont e Montenegro por 2,120 segundos.
Nicki Thiim, no Aston Martin da Comtoyou, liderou a fase inicial a partir da pole, mas recebeu logo uma penalização de dez segundos por má posição de arranque. A corrida foi depois interrompida com bandeira vermelha após um forte acidente de Dustin Blattner (Kessel Racing) , causado por contacto com Rinat Salikhov (Mercedes-AMG da Winward) na luta pela Bronze Cup, resultando numa paragem de 30 minutos e reinício sob safety car.
Nas paragens seguintes, o BMW da WRT saltou para a frente, mas uma paragem lenta entregou a liderança a Buus, que geriu a vantagem sem sobressaltos até à bandeira de xadrez, à frente de Lismont/Montenegro (quarta vitória Silver da época). Thomas Neubauer (Ferrari da AF Corse) resistiu em terceiro até quase ao fim, mas foi ultrapassado por Luca Engstler (colega de Patric Niederhauser no Lamborghini da Rutronik) na última volta, ficando o Ferrari de Neubauer/Leclerc em quarto.
James Kell e Arthur Rougier (McLaren 720S GT3 EVO da CSA) conquistaram o sexto lugar geral e a primeira vitória Gold Cup da época. Na Bronze Cup, penalizações a Salikhov e um furo forçado da dupla Eddie Cheever / Peter Dempsey (Ziggo Sport Tempesta Racing) abriram caminho para a primeira vitória da época do BMW da Paradine Competition, com Darren Leung e Augusto Farfus. Na Silver Cup, destaque ainda para o segundo lugar de Guilherme Oliveira, com o colega Mikey Porter no McLaren 720S GT3 EVO da Optimum Motorsport.