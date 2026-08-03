A Land Rover anunciou o Defender Vertex, nova especificação que reforça a gama do icónico 4×4 da marca britânica propriedade do consórcio JLR, trazendo consigo um conjunto alargado de atualizações estéticas, técnicas e de personalização.

Exteriormente, o Defender Vertex distingue-se por uma imagem mais expressiva, com novos elementos inferiores da carroçaria que acentuam o perfil robusto e a presença em estrada. A grelha dianteira apresenta-se redesenhada e com maiores dimensões, enquanto os faróis de nevoeiro foram revistos. De série, esta versão está equipada com jantes de 22’’ (opcionalmente, a marca também, propõe de 20’, mais adequadas a uma utilização fora de estrada).

A personalização assume um papel central nesta versão, que é apresentada com uma paleta de cores que inclui Fuji White, Santorini Black, Woolstone Green, Borasco Grey, Carpathian Grey e um inédito Patagonia White Matte, que é aplicado sob a forma de “wrap”. Todas as opções contam com película protetora de acabamento mate, sendo agora também possível optar, pela primeira vez, por uma solução com acabamento brilhante que oferece maior proteção da carroçaria.

No habitáculo, o nível de requinte mantém-se elevado, com opções que incluem tecido, pele Windsor em duas cores e materiais “premium” como o Ultrafabrics.

Mais novidades na gama do modelo britânico

Inspirado no Vertex, estreia-se igualmente o Extended Exterior Pack, um pacote opcional que acrescenta novos para-choques dianteiro e traseiro, um “spoiler” e a cobertura da roda suplente pintada na cor da carroçaria. Este extra está disponível nas versões X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE e V8, permitindo ainda diferentes configurações de jantes, de 20’’ ou 22’’.

Já o mais extremo Defender OCTA recebe melhorias técnicas, nomeadamente um sistema de escape revisto que reforça a sonoridade do motor V8. A gama passa também a contar com a nova cor Namib Orange.

Ao nível da versatilidade, o Defender 110 passa a disponibilizar uma nova configuração interior de seis lugares (2+2+2), com duas “Captain Chairs” na segunda fila, solução que melhora o acesso à terceira fila e aumenta o conforto dos passageiros.

No capítulo mecânico, a oferta é reforçada com a introdução de um novo motor P380 MHEV de 6cilindros em linha e 3 litros, bem como de uma variante P300, que substitui o anterior 4 cilindros de 2 litros em mercados selecionados.

Em Portugal, o Defender Vertex é proposto por 161.720 € para o 90, 166.222 € para o 110 e 177.657 € para o 130, posicionando-se como uma das propostas mais exclusivas dentro da gama do histórico modelo britânico.