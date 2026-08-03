Sébastien Ogier e Julien Ingrassia escaparam ilesos de um aparatoso acidente no Rali da Finlândia. A dupla gaulesa da Toyota não ganhou para o susto, com uma saída de estrada violenta no sábado, já perto do fim do dia. Ontem, Ogier usou as redes sociais para falar pela primeira vez.

O piloto francês explicou brevemente o que acontece após o acidente e deixou os fãs descansados, afirmando que tanto ele como o seu navegador se encontram bem e que a sua ida ao hospital se deveu apenas por precaução. Ogier aproveitou também para agradecer à Toyota por ter feito um carro tão resistente, assim como a Ingrassia pelo seu cuidado.

“Infelizmente, hoje saímos da estrada na SS17. O Julien e eu fomos ambos ao hospital para fazer alguns exames e vamos passar a noite lá por precaução, devido ao forte impacto. Mas ambos nos sentimos bem, o que é o mais importante. É claro que isto não era o que esperávamos para este fim de semana, especialmente depois de tudo estar a correr tão bem.

Mas o mais importante é que estamos bem, por isso um grande obrigado à equipa por ter construído um carro tão resistente. Também tenho de agradecer ao Julien por ter cuidado de mim logo após o impacto e por ter tranquilizado a minha família, garantindo que estou bem.

Vamos descansar um pouco agora e garantir que recuperamos totalmente em breve. Obrigado por todas as mensagens que recebemos”.