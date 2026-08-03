Manuel Espírito Santo viu o seu fim de semana terminar prematuramente nas 6 horas de Road America, após um abandono forçado da equipa Pratt Miller Motorsport. Chris Cumming, colega de equipa, sofreu uma saída de pista que provocou danos significativos no Oreca, comprometendo definitivamente as hipóteses da dupla na corrida.

Apesar do bom ritmo demonstrado e das expetativas elevadas para a corrida no traçado norte-americano, a sorte voltou a dar as costas aos pilotos da Pratt Miller Motorsport. Durante o seu turno de condução, Chris Cumming sofreu uma saída de pista que causou danos significativos no Oreca, obrigando a uma longa e complexa intervenção nas boxes para reparações.

A equipa técnica conseguiu, ainda assim, colocar o carro novamente em pista, numa demonstração de resiliência e dedicação. No entanto, com um atraso acumulado de 43 voltas face aos líderes da corrida, a equipa optou pelo abandono definitivo, de forma a poupar a mecânica e concentrar os esforços nas próximas provas.

Visivelmente frustrado com o desfecho, Manuel Espírito Santo manteve a postura profissional e o foco no futuro: “Foi um fim de semana muito difícil e um desfecho que ninguém desejava. Estávamos muito confiantes no nosso ritmo e no trabalho preparado, mas infelizmente as corridas são assim mesmo. O azar bateu-nos à porta hoje e, após o incidente do Chris e o tempo perdido nas boxes, já não fazia sentido continuar a rodar sem qualquer hipótese de disputar lugares de relevo. Fica a frustração, mas sei perfeitamente que os azares fazem parte do desporto automóvel. Agora é tempo de analisar tudo, virar a página e focar a 100% no próximo desafio.”

Manuel Espírito Santo fará agora uma pausa na competição, regressando a 22 e 23 de agosto para a jornada de Spa-Francorchamps do European Le Mans Series.