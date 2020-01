WRC, Rali Monte Carlo, Gus Greensmith: “Ser mais consistente”

Gus Greensmith tem este ano mais nove ralis para mostrar que se pode fazer um bom piloto de WRC. O piloto britânico é o exemplo perfeito da ‘escada de oportunidades’ da M-Sport/Ford em ação, e em nenhum outro lado isso é mais aparente do que em suas participações anteriores no Rali de Monte-Carlo. O jovem teve a sua primeira prova nas estradas monegascas com o Ford Fiesta R2, em 2018. Ao avançar para o Ford Fiesta R5 no ano passado, conquistou a sua primeira vitória com uma boa performance, e este ano ele e o co-piloto Elliott Edmondson regressam para competir num Ford Fiesta.

Gus, ótimo resultado na FIA WRC 2 Pro em Monte Carlo no ano passado, mas agora estás no WRC, e isso é um nível bem diferente…

“É o sonho para mim. A razão pela qual me apaixonei pelos ralis tem a ver o homem á minha frente (Loeb) a descer uma montanha com a estrada cheia de gelo. Este parece que vai ser um Rali de Monte-Carlo perfeito, com as condições a mudarem muito e eu estou ansioso por isso.

Estás com um novo visual este ano, perdeste 19 quilos, não é assim?

“Eu sabia que isso tinha que acontecer este ano, depois da Finlândia [ano passado]. Esta é uma oportunidade incrível e eu quero dar tudo o que tenho. É verdade que tem sido um inverno ‘miserável’, mas vale a pena…”

O que aprendeste no ano passado?

“As pessoas geralmente são mais felizes quando o carro está com as quatro rodas! Eu aprendi muito no ano passado, este ano é muito sobre ser mais consistente”.