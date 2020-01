F1: Racing Point anuncia data de lançamento do novo carro

A Racing Point já anunciou a data de lançamento do seu novo carro. É a sexta equipa a anunciar a sua apresentação.

Será no dia 17 de fevereiro, dois dias antes do início dos testes, que a Racing Point mostrará ao mundo o seu novo monolugar, o RP20, e poderá será ser mesmo uma das últimas a apresentar o novo carro.

A Racing Point espera fazer melhor que no ano passado, em que teve um início titubeante, com pouca performance no carro, cenário que foi melhorando na segunda metade da época. O investimento de Lawrence Stroll ainda não é visível em pista, mas há muito trabalho de bastidores a ser feito e 2020 poderá dar a primeira amostra da Racing Point a 100%.

Datas conhecidas até agora:

Ferrari – 11 de fevereiro

Renault – 12 de fevereiro

McLaren – 13 de fevereiro

Alpha Tauri – 14 de fevereiro

Mercedes – 14 de feveriero

Racing Point – 17 de fevereiro

Testes de Pré-época – 19 a 21 de fevereiro / 26 a 28 de fevereiro