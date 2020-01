WRC, Rali de Monte Carlo, Thierry Neuville: “Foi um dia frustrante…”

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) terminaram o segundo dia do rali de Monte Carlo na terceira posição da geral. A dupla belga da Hyundai está a 6.4s da liderança de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC).

No final do dia, Neuville explicou que as notas e a comunicação com a sua equipa de batedores foi um pouco complicada, mas que no final do dia melhorou:

“Foi um dia frustrante. Tivemos uma manhã difícil e lutamos muito para estar no ritmo. Também estamos a melhorar com o Dani Sordo, que faz parte da equipa de batedores. Também melhorei a afinação do carro. Espero continuar a melhorar amanhã.”