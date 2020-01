WRC, Rali Monte Carlo, Elfyn Evans: “Fomos mais cuidadosos na parte da tarde…”

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) terminaram o segundo dia do Rali de Monte Carlo na segunda posição, depois de lideraram durante quatro especiais. A dupla da Toyota está agora a 1.2s de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC).

No fim do dia, Evans falou sobre escolhas de pneus e da degradação da última especial do dia:

“Não houve grandes dramas. O Sébastien teve uma boa prestação. Acho que na parte da tarde tivemos mais cuidado. Por exemplo, na última especial o piso estava cada vez pior com cada carro que passava. Aí, acho que devíamos ter escolhido os pneus super-macios. Agora é continuar e tentar melhorar amanhã.”