Filipe Albuquerque e Ricky Taylor conquistaram a vitória em Road America, no IMSA WeatherTech Sports Car Championship, terminando um jejum de dois anos desde o último triunfo, alcançado em Detroit em julho de 2024. A dupla, ao serviço da Wayne Taylor Racing e ao comando do Cadillac, partiu da sétima posição da grelha e conseguiu uma reviravolta até ao topo do pódio.

Desde a vitória em Detroit, em julho de 2024, Albuquerque e Taylor atravessaram 24 meses marcados por “lutas inglórias”, em que a velocidade e o talento da dupla pareciam esbarrar constantemente em infortúnios. A qualificação deste fim de semana voltou a colocar o Cadillac da Wayne Taylor Racing apenas na sétima posição, um cenário que, à partida, não apontava para uma vitória.

Ainda assim, a dupla luso-americana recusou um papel secundário na corrida, construindo “volta a volta” a recuperação necessária até cruzar a linha de meta em primeiro lugar. Foi o primeiro triunfo com o Cadillac V-Series.R.

No final, Filipe Albuquerque descreveu a intensidade dos últimos dois anos e o significado especial desta vitória:

“Foram dois anos de uma dureza indescritível. E esta vitória surge quando menos estava à espera. E tem um sabor mais especial do que qualquer outro título. Quando a tempestade não passa, quando tudo parece correr mal corrida após corrida, a mente prega-nos partidas. Admito que cheguei a duvidar de mim próprio e de toda a equipa, a perguntar se ainda tínhamos o que era preciso para vencer. Mas esta vitória veio validar que estava enganado. Partir de sétimo e subir ao lugar mais alto do pódio é a prova de que a resiliência compensa. Nunca deixámos de acreditar e fomos fazendo frente aos percalços de uma corrida tão longo. No final fique o sentimento de que ainda sei ganhar corridas”

Após este fim de semana de fortes emoções, Filipe Albuquerque entra agora no habitual período de férias de verão, regressando à competição a 19 e 20 de setembro, em Indianápolis. O piloto português expressou a esperança de que esta vitória seja a primeira de muitas outras, depois de dois anos atípicos.