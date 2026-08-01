Fim de troço dramático para Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que, perto do fim troço, primeira passagem por Leustu (16,44), capotou de forma violenta. O piloto da Toyota tentou imediatamente seguir, mas ficou preso numa valeta. Valeu a voluntariosa ajuda dos fãs que com muito esforço conseguiram dar um empurrão fundamental para Evans se manter em prova. No final, um GR Yaris Rally1 muito danificado, mas funcional o suficiente para chegar ao parque de assistência e pouco menos de 1 min e 50 perdidos. Tudo somado, não foi péssimo para a dupla da marca nipónica.

Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos neste troço, o último da manhã, ganhando 1,8 segundos a Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) com Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a completar o top 3 nesta PEC, à frente de Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1), com queixas físicas (as costas a sofrer com os saltos), e Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) à procura da melhor afinação, sem ter conseguido o melhor compromisso.

Se Evans ia ficando fora de prova praticamente na última curva, Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1) ficaram pelo caminho nos primeiros quilómetros do troço, com um ataque demasiado ambicioso a uma curva que fez levantar a traseira do carro, que capotou e ficou em muito mau estado, apesar da tripulação ter ficado bem. Sesks perdeu assim o lugar no top 5, num rali que estava a ser positivo para o letão.

💥 Grosse sortie pour Mārtiņš Sesks au Rallye de Finlande, c'est l'abandon pour le Letton, l'équipage est ok !#WRC pic.twitter.com/uMNtcEAuqm — AUTOhebdo (@autohebdo) August 1, 2026

No final desta manhã, Ogier tem agora 22,7 segundos de vantagem para Pajari, que ocupa a segunda posição após o ataque feito nesta manhã, que resultou em dois triunfos em especiais (PEC12 e PEC 13). Oliver Solberg é agora terceiro a mais de um minuto de Ogier, com Fourmaux a 1min 49 do compatriota da Toyota. Evans, que venceu a primeira especial da manhã, perdeu muito tempo com o incidente desta PEC e caiu três lugares, para o quinto posto, a já 2 minutos da liderança. Katsuta é sexto, à frente de Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) e Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).

No WRC2, Robert Virves / Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) lideram depois de se destacarem nesta especial, ganhando apenas 0,3 segundos a Teemu Suninen / Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2) que forçou o ritmo nesta manhã. Jasper Vaher / Rait Jansen (Toyota GR Yaris Rally2) ficaram a 0,8 segundos de Virves numa especial em que as diferenças foram curtas. Na geral, Virves tem 34,2 segundos de vantagem para Sunine com Lauri Joona / Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2) a completar o top3, já a mais de um minuto do líder do WRC2.

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