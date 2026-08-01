No decorrer do Rali da Madeira, a décima prova especial de classificação ficou marcada por nova vitória de Kris Meeke (Toyota Gr Yaris Rally2), que conquistou o seu sexto triunfo em dez troços realizados. O piloto britânico tem demonstrado um andamento preenchido de superioridade, evidenciando que, sem os percalços anteriores, estaria na linha da frente da discussão pelo triunfo. Contudo, a ausência de uma luta aberta na liderança faz com que os principais contendores pelas contas do campeonato adotem posturas de gestão.

A luta pelo segundo lugar e o recuo de Diego Ruiloba

Neste troço, Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2) obteve o segundo tempo, embora o vencedor das últimas duas edições da prova madeirense veja a sua margem de manobra condicionada por uma penalização de um minuto e vinte segundos na classificação, fruto de incidências anteriores, apesar de manter o ritmo competitivo.

A grande mexida nos lugares imediatos deu-se com a subida de João Silva (Toyota Gr Yaris Rally2) à terceira posição no troço, batendo Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo) e Armindo Araújo (Skoda Fabia Rs Rally2). Com estes registos, João Silva reconquista o segundo lugar da geral, dispondo de uma curta vantagem de apenas 0.4 segundos sobre Armindo Araújo. O piloto de camisola da Skoda assumiu a intenção tática para o resto da prova, afirmando que vai manter a pressão, mas sem arriscar demasiado, visto que o grande objetivo passa por triunfar entre os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis.

O Top 10 e a neutralização do troço

Nas restantes posições de relevo, Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) ocupa o quarto posto a 30.4 segundos de Armindo Araújo, sentindo a aproximação de Miguel Caires (Skoda Fabia Rs Rally2), que encurtou distâncias e está agora a 3.1 segundos do piloto açoriano.

Mais abaixo na tabela, Pedro Almeida (Toyota Gr Yaris Rally2) mantém-se no sexto lugar, com uma margem de 5.3 segundos sobre Ricardo Teodósio (Citroen C3 Rally2). Na oitava posição, Hugo Lopes (Hyundai i20 N Rally2) continua empatado ao décimo de segundo com Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2).

A especial acabou por ser interrompida na sequência de um acidente protagonizado por Henrique Moniz (Skoda Fabia Rally2), sem consequências físicas para a dupla. O piloto sofreu um capotamento ao quilómetro seis da classificativa, deixando o veículo a bloquear a estrada e forçando a neutralização imediata do troço.