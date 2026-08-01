Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Toyota GR Yaris Rally1) lideram o Rali da Finlândia com 20,5 segundos de vantagem, mas a tarde não deverá ser sossegada para o campeão francês, pois Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) estão com vontade de se aproximar do topo da tabela. Pajari venceu a segunda passagem por Parkkola (16,76km) e encurtou a distância para o colega de equipa em 2,2 segundos.

Com o tempo de 7:44.5, Pajari ficou à frente de Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com o britânico a ficar a 0,3 segundos de dar um prémio aos seus mecânicos que conseguiram reparar o seu GR Yaris Rally1 na assistência. Aparentemente, o carro mantém-se competitivo e a diferença para Pajari mostra isso mesmo, pois o finlandês está ao ataque. Com o terceiro tempo, a 1,5 segundos da referência, Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) tentam cimentar a sua posição no pódio, sem cometer erros. Pajari está longe e Fourmaux não é ameaça, pelo que Solberg vai evitar arriscar para se afastar dos erros.

Nas contas da geral, Ogier lidera com 20,5 segundos de vantagem para Pajari, com Solberg a 40,3 segundos da segunda posição. Em quarto lugar, Fourmaux, o primeiro Hyundai, a 51,3 segundos do pódio, e agora com a pressão de Evans, que está a 6,6 segundos da quarta posição. Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) estão na sexta posição da geral, à frente de Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) e Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).

No WRC2, Robert Virves / Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) perdeu 6,4 segundos para Teemu Suninen / Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2) com Lauri Joona / Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2) a fazer o terceiro tempo, antes do troço ter sido parado por motivos de segurança (espetadores).

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Foto: Toyota