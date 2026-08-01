No decorrer do Rali da Madeira, a primeira passagem por Lameiros foi marcada por mais um triunfo de Kris Meeke (Toyota Gr Yaris Rally2). O piloto britânico superiorizou-se ao bater Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo) por 1.9 segundos, com João Silva (Toyota Gr Yaris Rally2) a fechar a toada imediata a 3.7 segundos. Logo atrás, Alexandre Camacho (Skoda Fabia Rs Rally2) alcançou o quarto posto a 4.5 segundos, antecedendo Miguel Caires (Skoda Fabia Rs Rally2).

Com estes resultados, o top 5 passou a contar com uma forte presença regional, registando-se uma alteração de relevo: Miguel Caires ascendeu ao quarto lugar da classificação geral, operando uma troca direta com Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2). Nos lugares seguintes do troço, Pedro Almeida (Toyota Gr Yaris Rally2) assinou o sétimo tempo, impondo-se perante Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2) e Armindo Araújo (Skoda Fabia Rs Rally2).

A gestão das margens e as contas do final da prova

A três troços do final da competição, o cenário competitivo entra numa fase de estagnação estratégica, com os principais protagonistas focados em gerir posições. Na liderança isolada, Miguel Nunes dispõe de uma vantagem de 36.1 segundos sobre João Silva, enquanto este último dista já 10.2 segundos de Armindo Araújo. Na luta pelo quarto lugar, Miguel Caires comanda com uma margem mínima de apenas 0.3 segundos sobre Rúben Rodrigues.

O panorama geral espelha um consenso generalizado entre os concorrentes. Como transparece da leitura da prova, a situação está praticamente definida, o que altera radicalmente a postura no asfalto: todos aguardam o final do rali e ninguém vai atacar, adotando-se cautelas redobradas. As eventuais alterações na tabela dependerão estritamente da capacidade de cada piloto em encontrar um ritmo confortável, sem assumir riscos desnecessários.

Lutas secundárias e CPR em ritmo de controlo

Apesar da tendência generalizada para a gestão, persistem duelos muito equilibrados nas posições intercalares. A escaramuça pelo quarto e quinto postos entre Miguel Caires e Rúben Rodrigues resume-se a uma distância de 0.3 segundos, um fosso idêntico ao que separa Hugo Lopes (Hyundai i20 N Rally2) de Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2), com vantagem para o piloto da Hyundai.

Fora dos dez primeiros, na 11.ª e 12.ª posições, Guilherme Meireles (Skoda Fabia Rally2 Evo) e Diogo Marujo (Skoda Fabia R5 Evo) mantêm uma diferença de 3.1 segundos. Já no capítulo das Duas Rodas Motrizes (2RM) integradas no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), João Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) comanda com uma margem de 18.5 segundos sobre Pedro Câmara (Peugeot 208 Rally4), antevendo-se estabilidade até ao fecho da contenda.