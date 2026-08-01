A GT World Challenge Europe divulgou um horário atualizado para a final da temporada de 2026, em Portimão, de forma a evitar uma sobreposição direta com a ronda das 6 Horas de Barcelona do FIA World Endurance Championship. A corrida de três horas da Endurance Cup estava inicialmente prevista para coincidir diretamente com a nova ronda do FIA WEC, agendada para domingo, 18 de outubro, tendo sido movida para sábado à noite.

A alteração ao calendário visa permitir que equipas e pilotos inscritos em ambas as competições possam participar nos dois eventos. Entre as equipas que disputam ambas as séries encontram-se a AF Corse, a Garage 59 e a Team WRT, além de mais de uma dezena de pilotos, incluindo os três elementos da equipa do McLaren #10 da Garage 59 no FIA WEC.

Ambas as sessões de treinos livres em Portimão, assim como a qualificação, passam agora a decorrer na sexta-feira, dia 16 de outubro, com a qualificação a começar às 17h55 (hora de Portugal). A corrida terá início às 17h00 de sábado, o que significa que a temporada terminará já noite dentro.

O horário oficial das 6 Horas de Barcelona ainda não foi publicado, embora o evento deva seguir o formato padrão do FIA WEC, com duas sessões de treinos livres na sexta-feira, TL3 e qualificação no sábado, e a corrida de seis horas no domingo.