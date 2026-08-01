No decorrer do Rali da Madeira, a primeira passagem pela Ponta do Pargo trouxe alterações significativas no ritmo competitivo da prova. Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo) impôs-se ao vencer o troço, quebrando assim a série de triunfos que vinha a ser protagonizada por Kris Meeke (Toyota Gr Yaris Rally2). Com este desempenho, Miguel Nunes avança a passos largos rumo à conquista da sua segunda vitória na mítica prova insular.

Batalha pelo segundo lugar

A luta mais intensa decorre nos lugares imediatos do pódio. João Silva (Toyota Gr Yaris Rally2) superiorizou-se a Armindo Araújo (Skoda Fabia Rs Rally2) ao vencê-lo por 3.1 segundos nesta especial, cavando uma margem de 3.5 segundos na classificação geral.

Apesar de a diferença pontual não ser ainda definitiva para o desfecho deste duelo, coloca nova pressão sobre o piloto da Skoda. Perante este cenário, Armindo Araújo já assumiu uma postura estratégica, indicando que não irá arriscar excessivamente para recuperar o segundo posto, pois o foco principal reside em assegurar o melhor resultado entre os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis, o objetivo que verdadeiramente importa para as suas contas.

As contas do CPR

Nas restantes posições de relevo, Alexandre Camacho (Skoda Fabia Rs Rally2) destacou-se com o terceiro tempo no troço logo atrás de Kris Meeke, embora surja na 14.ª posição da geral a mais de quatro minutos da liderança devido a percalços anteriores.

Por sua vez, Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) perdeu algum tempo face a Armindo Araújo, gerindo uma confortável posição tendo em vista as contas do CPR. Logo atrás, Miguel Caires (Skoda Fabia Rs Rally2) ocupa o quinto posto da geral após aproximar-se do piloto açoriano, ficando a uma distância de 2.8 segundos. No entanto, prevê-se que Rúben Rodrigues não adote manobras de risco para defender a posição, visto que a alteração de lugar não produz efeitos práticos nas contas do CPR.

A fechar os lugares de destaque, Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2) obteve o quinto tempo no troço, enquanto Pedro Almeida (Toyota Gr Yaris Rally2) dilatou a vantagem sobre Ricardo Teodósio (Citroen C3 Rally2) para 9.1 segundos. Mais atrás, Hugo Lopes (Hyundai i20 N Rally2) viu Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2) aproveitar uma classificativa do seu agrado para se aproximar, reduzindo a diferença para apenas 1.4 segundos.

No CPR 2RM, João Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) distanciou-se ainda mais, ganhou 6.3s a Anton Korzun (Peugeot 208 Rally4) e 6.4s a Pedro Câmara (Peugeot 208 Rally4) pelo que na frente a margem entre primeiro e segundo aumentou para 15.3s, e em condições normais os pilotos já só vão querer terminar a prova.