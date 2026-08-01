No arranque do dia decisivo do Rali da Madeira, Kris Meeke (Toyota Gr Yaris Rally2) continuou a impor o seu ritmo ao vencer troços e a preparar o regresso futuro à luta pelo triunfo nesta prova. O piloto britânico mantém viva a ambição e o foco na vitória, reforçando repetidamente o seu propósito: “quero muito voltar e tentar vencer este rali”.

Nesta fase da prova, Kris Meeke bateu Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo) por 2.5 segundos. Logo atrás ficou Armindo Araújo (Skoda Fabia Rs Rally2), a mais 5.5 segundos, registando exatamente o mesmo tempo de Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2). Na quinta posição ficou Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2), a 1.8 segundos de Armindo Araújo.

As incidências e a mexida no pódio

O dia começou com contratempos para João Silva (Toyota Gr Yaris Rally2), que cedeu 10.4 segundos na estrada. Com este atraso, o piloto acabou por perder o segundo lugar da classificação geral. Beneficiando desta incidência, Armindo Araújo ascendeu novamente à segunda posição, embora com uma margem mínima de apenas 0.6 segundos sobre o seu perseguidor. Na frente da prova, Miguel Nunes soube aproveitar a ocasião para dilatar a sua vantagem, consolidando a liderança com um avanço que se estende agora a 30.7 segundos.

Estabilidade no top 10 e aproximações na tabela

A restante composição do top 10 manteve-se sem alterações profundas de posições, mas registou dinâmicas interessantes entre os concorrentes diretos.

Em destaque esteve Pedro Almeida (Toyota Gr Yaris Rally2), que conseguiu encurtar a distância para Ricardo Teodósio (Citroen C3 Rally2) ao recuperar 1.4 segundos, ficando agora a apenas 1.5 segundos do seu adversário. A competição prossegue com novos desenvolvimentos esperados nas próximas horas.

No CPR 2RM, João Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) ganhou mais 1.9s a Pedro Câmara (Peugeot 208 Rally4) e 12.0s a Pedro Silva (Lancia Ypsilon Rally4) pelo que na frente a margem entre primeiro e segundo aumentou, e os restantes concorrentes estão já muito longe.