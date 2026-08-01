Guenther Steiner, antigo diretor da Haas, sugeriu que George Russell poderá estar já a olhar para além da Mercedes e da temporada de 2027, apontando o projeto de fábrica da Audi na Fórmula 1 como um destino particularmente tentador para 2028. As declarações surgem numa altura de acalmia no mercado de pilotos, mas geraram nova onda de especulação no paddock.

Apesar de Russell parecer aparentemente seguro na Mercedes, com Toto Wolff a optar por manter a dupla de pilotos para 2027 e o próprio piloto britânico a reafirmar publicamente a sua lealdade à equipa, o cenário poderá tornar-se mais volátil. Kimi Antonelli foi de férias com a liderança do campeonato no bolso enquanto Russell está relegado para um papel secundário, o que não agradará, principalmente com os constantes azares que têm perseguido o #63.

Falando no podcast The Red Flags, Steiner sugeriu que Russell está a fazer mais do que simplesmente focar-se na próxima corrida, apontando um interesse crescente de vários pilotos pela Audi para 2028, incluindo Carlos Sainz. Segundo Steiner, embora as posições da Audi para o próximo ano estejam praticamente definidas, existe a possibilidade de uma vaga surgir em 2028.

Para Russell, este pode tornar-se num destino apetecível: na Mercedes, o britânico disputa o lugar de destaque com um jovem prodígio (e protegido de Wolff), enquanto lida com especulação em torno de Max Verstappen; na Audi, poderia tornar-se a peça central de um projeto de fábrica a longo prazo, liderando o desafio de um fabricante desde a base.

“Há muito interesse de pilotos em ir para a Audi em 2028” disse Steiner. “Para o próximo ano estão praticamente definidos, mas talvez haja uma possibilidade em 2028 na Audi. Esse é um lugar bastante interessante porque estão a fazer bom progresso. Parecem estar no bom caminho. Penso que haveria bastantes candidatos. O Carlos [Sainz], de certeza. Penso que o George também está a olhar em redor, sabendo que está agora com o Kimi. Ele não quer ficar com o Kimi, porque aí ele sabe onde vai estar para o resto da vida. Por isso, está a tentar encontrar novas oportunidades.”

Foto: MPSA