Max Mcrae, filho de Alister Mcrae, vai estrear-se nos ralis

Uma das maiores dinastias dos ralis continuará o seu legado quando Max Mcrae se estrear nas especiais dos ralis, no próximo McRae Rally Challenge, que se realiza na Escócia.

O filho do antigo piloto da Hyundai, Subaru e Mitsubishi no WRC, Alister McRae, tem 15 anos e vive na Austrália, onde tem mostrado as suas capacidades, vencendo o Arise Racing Driver Search, assim garantindo um lugar para a temporada completa da série Western Australia Formula 1000.

“Tive a sorte de vir ao País de Gales no principio do ano e pilotar um dos carros do meu tio Colin. Foi muito fixe. Aqueles carros são fantásticos.” – afirmou Max McRae, que já pilotou o Subaru Legacy RS e o Impreza WRC ’97.

“Depois naquela semana fui ao meu primeiro Rallyday. Foi espetacular ver as pessoas e os carros lá.”

Baseado no circuito de Knockhill na Escócia, o McRae Rally Challenge vai trazer muitas estrelas dos ralis para celebrar o aniversário do título mundial de Colin McRae.

“Vai ser um excelente dia. Precisamos de encontrar um carro menos potente para o Max participar. Não o podemos deixar de fora. Mas ele também não pode ter muita potência para não se envergonhar em frente do pai!” – disse Jimmy McRae.

“O Max quer muito fazer rali, mas agora ele tem a primeira temporada na Fórmula 1000. Vamos ver o que resulta daí.” – afirmou Alister McRae.

“Do nosso lado não há pressão nenhuma, especialmente porque isto é caro! Mas já lhe disse, ele tem de falar com o avô para o ajudar!” – disse Alister, em tom de brincadeira.