F1, Lance Stroll: A transição entre a Force India – Racing Point “colocou-nos mais atrás em 2019”

Lance Stroll acha que as dificuldades da Force India e depois o surgimento da Racing Point acrescentaram dificuldades para o começo da época de 2019.

Os problemas financeiros da Force India colocaram a equipa em administração, tendo depois sido comprada por um consórcio liderado pelo pai de Stroll, Lawrence Stroll.

Apesar de muita ambição, em 2019 a equipa terminou no sétimo lugar no campeonato de construtores, com Stroll a terminar no 15 lugar no campeonato de pilotos.

“A Fórmula 1 está sempre a mudar. Os pneus mudam e os carros são desenvolvidos com a experiência que se vai aprendendo, por isso acho que 2020 vai ser um bom ano.”

“No início deste ano tivemos muitos desafios devido ao que aconteceu em 2018 com a transição da Force India para a Racing Point. Acho que isso colocou-nos mais atrás ao chegar a 2019.”

“Acho que o próximo ano vai ser representativo e depende do que conseguirmos fazer no inverno e quão forte conseguirmos aparecer em Melbourne.”