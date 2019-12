Francois Ribeiro:”A série que não se adaptar à transição na indústria automóvel vai morrer”

O Diretor do Eurosport Events, Francois Ribeiro, avisou os adeptos das séries com motores de combustão para se prepararem para um período ‘brutal e violento’ com as mudanças na indústria automóvel.

Em novembro, a Volkswagen Motorsport, que apoiava a Sebastien Loeb Racing no WTCR em 2018 e 2019, anunciou que iria acabar com todos os programas a nível oficial que tenham motores a combustão interna.

De acordo com a FIA, a eletrificação do WTCR demoraria alguns anos, apesar do WSC Group já estar a desenvolver um conceito elétrico, a série ETCR para 2020, que será promovida pelo Eurosport Events. Esta série segue o exemplo da Fórmula E e da Extreme E.

Quando perguntado sobre a saída da Volkswagen do WTCR e se seguiriam o caminho do ETCR, Ribeiro respondeu o seguinte:

“Perguntem-lhes. Mas, é o que é. Temos de viver com isso. Sim, amamos o desporto motorizado com os motores de combustão interna, mas acho que os próximos anos serão ‘violentos e brutais’.”

“Existirão decisões, em todos os campeonatos, que serão difíceis. Nos ralis, na Fórmula 1, nos carros de turismo, GTs. A série que não se adaptar à transição elétrica que está a acontecer na indústria automóvel vai morrer. Se não prestarem atenção vão tornar-se obsoletos.”