Rali Serras de Fafe e Felgueiras apresentado

Tal como é hábito, o CPR abre em Fafe, mas este ano a prova do Demoporto tem grandes novidades. A prova denomina-se Rali Serras de Fafe e Felgueiras, foi agora apresentado e como já se percebeu, Felgueiras vai também acolher a prova que que se irá desenrolar de 27 a 29 de fevereiro próximo.

A prova pontua para o Campeonato de Portugal de Ralis, Troféu Europeu de Rails, Troféu Ibérico de Ralis e Campeonato de Ralis Norte, arranca no dia 28 de fevereiro, com a partida oficial às 15,00 horas, sendo depois disputas duas passagens por Aboim/Monte.

Ainda para sexta-feira está programada a realização da Fafe Street Stage, prova espetáculo disputada nas ruas do centro de Fafe. sábado, dia 29 vão ser disputadas dez provas de classificação, com passagens duplas por mais cinco troços. A prova vai terminar em Fafe, às 19h00.

O Rali Serras de Fafe e Felgueiras vai ser disputado nos concelhos de Fafe, Felgueiras e Vieira do Minho.

A cerimónia realizada no Arquivo Municipal de Fafe foi aberta por Parcídio Sumavielle, Vice-presidente e vereador da C.M. Fafe, que numa primeira palavra de agradecimento confessou “que a nossa intenção é ir mais longe. Todos sabem que queremos organizar uma prova do Campeonato da Europa. Mantivemos silêncio sobre este tema, pois entendemos que só deveríamos avançar, caso não houvessem condições para que os Açores realizassem a sua prova.”

O “Vereador dos Ralis” de Fafe, realçou ainda que: “quero deixar aqui claro, que a CM de Fafe Felgueiras estão disponíveis para receber uma prova de outro calibre e, quem sabe, brevemente o Rali Serras de Fafe e Felgueiras possa contar para o Europeu. Apesar de o Rali Serras de Fafe estar a ser apresentado, foi ainda feita uma menção ao “Rali de Montelongo, que é candidato ao Europeu de Clássicos, um rali em asfalto. Criarmos requisitos para que o Montelongo possa ser uma prova com outras condições.“

Carlos Cruz, Presidente do Demoporto, clube organizador, realçou que “são já 33 edições, em que apostamos sempre em introduzir novidades e daí, este ano, regressarmos a Felgueiras.”

A prova arranca na sexta-feira, dia 28 de Fevereiro. às 15,00 horas, sendo disputada um passagem dupla pela espacial de Aboim/Monte. Ao início da noite vai ter lugar a Fafe Street Stage, prova que como habitualmente terá uma forte adesão por parte do público.

No sábado, dia 29, vão ser disputadas as dez classificativas, cinco troços com duas passagens e sendo de destacar “a Santa Quitéria e o Seixoso, que voltam a receber a caravana dos ralis nacionais e a nova versão de Luílhas, que agora se chama Luílhas/Guilhofrei, fazendo uma incursão ao concelho vizinho de Vieira do Minho”

A segurança é mais uma vez sílaba tónica: “todas as classificativas vão ter duas zonas espetáculo e queremos chamar a atenção de todos para que estes serão espaços onde é possível assistir ao espetáculo, com toda a segurança”, disse.

Já o Presidente da FPAK, Ni Amorim, manteve a tónica na segurança e foi ainda mais longe: “A Federação, este ano, em Fafe vai-se juntar a uma organização ambientalista e em parceria com a Câmara Municipal quer dar bons exemplos e implementar boas práticas. Entendemos que devemos contribuir para minimizar o impacto das provas e por isso vamos plantar algumas árvores de grande porte.”

Do ponto de vista desportivo, Ni Amorim prevê uma boa lista de inscritos: “estou convencido que o Rali Serras de Fafe Felgueiras vai ser mais um sucesso, com uma lista de inscritos notável. Teremos que esperar pela lista de inscritos final, pois tudo indica que teremos a presença de vários pilotos estrangeiros.”

Para o Presidente da C. M. Felgueiras, Nuno Fonseca: “Estas provas são cada vez mais importantes para os nossos territórios”. E realçou ainda que “os ralis em boa hora regressaram ao norte e isso faz todo o sentido, pois é no norte que está o público”.

Num momento em que o desporto motorizado é tema, o edil de Felgueiras não deixou de recordar Paulo Gonçalves. “É com um misto de satisfação e emoção que estou nesta apresentação. Satisfação pois o Rali vai regressar a Felgueiras, mas é com grande emoção que me recordo do Paulo Gonçalves e de tantas vezes que fizemos aqueles troços (Santa Quitéria e Seixoso n.d.r.) a treinar. É de gente com valores como os dele, é de gente como ele que o desporto motorizado precisa.”

Presidente C.M. Fafe, Raúl Cunha: “O rali serras de Fafe já vai na sua 33ª edição. É uma forma bonita de abrir a época, na Catedral dos Ralis. Este ano vamos envolver os concelhos vizinhos. Vamos a Felgueiras, mas vamos também fazer uma visita breve a Vieira do Minho. Como temos fronteiras comuns, entendemos que o que é bom para Felgueiras, é também bom para Fafe e a nossa aposta nos ralis, é igualmente boa para ambos os concelhos. Há um conjunto de interesses que são comuns. Isto não depende só de quem dirige os municípios, é também fruto de uma análise e de uma aposta económica das nossas terras. Temos o desafio de manter e robustecer o rali, criando condições para receber outras provas com outras dimensões.”

Horário (provisório)

1ª ETAPA – 1ª e 2ª SECÇÃO – 6ªFeira – 28 Fevereiro

1A Início – Pódio, Rua António Saldanha 15:00

1E PEC 1 – ABOIM / MONTE 1 16,42 Km 16:02

2C PEC 2 – ABOIM /MONTE 2 16,42 Km 17:40

1ª ETAPA – 3ª SECÇÃO – 6ªFeira – 28 Fevereiro

3C PEC 3 – Fafe Street Stage 1,67 Km (hora não definida)

2ª ETAPA – 4ª e 5ª SECÇÃO – Sábado – 29 Fevereiro

4E PEC 4 – MONTIM 1, 8,83 Km 09:00

4G PEC 5 – SEIXOSO 1, 7,98 Km 09:35

4I PEC 6 – Sta. QUITÉRIA , 9,26 Km 10:10

5C PEC 7 – MONTIM 2, 8,83 Km 11:22

5E PEC 8 – SEIXOSO 2, 7,98 Km 11:57

5G PEC 9 – Sta. QUITÉRIA 2 9,26 Km 12:32

2ª ETAPA – 6ª e 7ª SECÇÃO – Sábado – 29 Fevereiro

6E PEC 10 – LAMEIRINHA 1, 11,94 Km 15:00

6G PEC 11 – LUILHAS / GUILHOFREI 1, 11,21 Km 15:37

7C PEC 12 – LAMEIRINHA 2, 11,94 Km 17:07

7E PEC 13 – LUILHAS / GUILHOFREI 2, 11,21 Km 17:44