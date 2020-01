Dakar: Etapa 10 interrompida

Ventos fortes que impedem a caravana de apoio à prova deslocar-se normalmente, facto que compromete os recursos que garantem a segurança dos concorrentes, e com a previsão de ainda maior deterioração das condições meteorológicas (ventos fortes), o Diretor de Prova decidiu parar a 10ª etapa entre Haradh e Shubaytah após 345 km. Os concorrentes de todas as categorias seguem agora para o bivouac em ligação, sendo que esta é uma etapa maratona, o que significa que as equipas não podem ter mecânicos a mexer nos carros na assistência.

FOTO ASO Dakar DPPI