O piloto da Haas, Oliver Bearman, admitiu que o regresso de Lewis Hamilton a vitórias com a Ferrari complicou as suas próprias aspirações de garantir um lugar na equipa de Maranello.

Após uma temporada de estreia notável, que incluiu um quarto lugar no Grande Prémio do México, o britânico foi fortemente associado a um futuro lugar na Ferrari, sobretudo num período em que Hamilton enfrentava dificuldades no começo da sua relação com a equipa. No entanto, o heptacampeão recuperou em 2026, tendo conquistado a sua primeira vitória pela Ferrari no Grande Prémio de Barcelona, e ocupa atualmente o segundo lugar no campeonato de pilotos.

Numa entrevista ao podcast F1 Beyond The Grid, Bearman abordou as mudanças na Ferrari, reconhecendo o valor desportivo do momento vivido por Hamilton:

“Como fã de F1 e também fã do Lewis, é muito bom ver o nível a que ele está a atuar. Vê-lo no lugar mais alto do pódio em Barcelona foi um momento especial para o automobilismo britânico, em geral. Foram três britânicos no pódio, com o melhor piloto que já vimos em primeiro lugar. Isso é algo bastante especial.”

Apesar do entusiasmo pessoal, Bearman reconheceu que esse regresso de forma de Hamilton não é favorável aos seus próprios planos, afirmando:

“Claro que, em termos do meu futuro, isso não é ideal. Mas ainda sou jovem. Só tenho 21 anos. Não tenho grande pressa, e para mim, continuar na Haas por agora não é uma coisa má. Sinto que há muito para aprender nesta equipa. Há ainda muito para alcançar. O meu objetivo continua a ser piloto da Ferrari um dia. Claro que não quero estar sentado à espera três, quatro, cinco anos por um lugar disponível, porque não há garantias. Podes estar a desperdiçar os teus melhores anos.”

Sobre a sua ambição pessoal, Bearman acrescentou: “O meu objetivo final é talvez um pouco egoísta, e tudo bem, porque é essa a razão pela qual estou aqui: quero lutar por campeonatos do mundo. Por isso, se tiver essa oportunidade onde quer que seja, vou aproveitá-la.”

Apesar de reconhecer que o bom momento de Hamilton na Ferrari torna mais difícil o caminho para um lugar em Maranello, Bearman mantém o foco no seu desenvolvimento na Haas, sem pressa de forçar uma saída a curto prazo. O seu objetivo de longo prazo permanece, no entanto, o de competir pela Ferrari e por títulos mundiais assim que essa oportunidade surgir.

Foto: MPSA