Por Pedro Junceiro

O Grupo BMW vai avançar com um plano de redução de trabalhadores na Alemanha, recorrendo a rescisões amigáveis, numa medida que reflete o atual abrandamento da indústria automóvel alemã. A informação foi confirmada por uma fonte da marca da hélice à agência Reuters, apontando para um corte de até 8000 postos de trabalho até ao final de 2027.

Este plano insere-se numa tendência mais ampla entre os construtores alemães, com marcas como Volkswagen e Mercedes-Benz também a implementarem medidas semelhantes para ajustamento das estruturas de custos. A Alemanha, pilar da indústria automóvel europeia, enfrenta desafios significativos num contexto de transformação tecnológica e pressão competitiva crescente.

De acordo com a Reuters, o acordo estabelecido entre o Grupo BMW e os representantes dos trabalhadores prevê que a redução de pessoal incida sobretudo nas áreas administrativas e de desenvolvimento, não devendo afetar diretamente as unidades de produção. A estratégia passa por uma adaptação gradual da força de trabalho, privilegiando soluções voluntárias em detrimento de despedimentos forçados.

Entre os fatores que estão a pressionar os construtores europeus destacam-se a desaceleração da procura global e o aumento da concorrência por parte dos fabricantes chineses, particularmente na China, onde as marcas locais têm vindo a ganhar quota de mercado face às concorrentes europeias, incluindo no mercado “premium”. Este cenário tem impacto direto nas receitas e na rentabilidade dos grupos automóveis tradicionais.

O plano delineado pela BMW visa, assim, reduzir custos com pessoal e melhorar a eficiência operacional, alinhando a estrutura da empresa com as exigências de um mercado em rápida transformação, marcado pela transição para a eletrificação e pela digitalização. Esta intenção já tinha sido anteriormente sinalizada por responsáveis do grupo em intervenções públicas recentes.

Atualmente, a BMW conta com 14 instalações na Alemanha, que incluem centros administrativos, de desenvolvimento e desenho, bem como unidades industriais dedicadas à produção de veículos.