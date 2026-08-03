A Fórmula 1 entrou na sua pausa de verão, com 11 rondas da época de 2026 já disputadas após a conclusão do Grande Prémio da Hungria. Este é período de encerramento obrigatório a meio da época, uma paragem regulamentada e concebida para impedir a continuação de trabalho de desempenho, permitindo uma pausa merecida para um staff que percorre o globo a uma velocidade quase tão estonteante quanto os carros em pista.

O encerramento de verão foi criado com dois objetivos principais: controlar custos e proteger o pessoal de um calendário cada vez mais exigente. O encerramento força todas as equipas a interromper o desenvolvimento do carro por um período fixo, reduzindo assim a oportunidade de as operações mais ricas ganharem vantagem de desempenho extra através de trabalho ininterrupto na fábrica. Igualmente importante, este período dá a engenheiros, mecânicos, pessoal de produção e restantes colaboradores um verdadeiro afastamento das funções ligadas à F1.

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Um encerramento obrigatório de verão foi introduzido pela primeira vez no Regulamento Desportivo há mais de uma década, com a agora familiar estrutura de 14 dias a consolidar-se através de atualizações posteriores das regras. Existe também um encerramento obrigatório separado durante o período de Natal.

Durante o verão, não existe uma data de início universal em toda a grelha: cada equipa deve indicar à FIA a sua janela de encerramento antes do início da época, devendo essa janela situar-se dentro de julho e/ou agosto. Para 2026, o calendário coloca naturalmente o encerramento entre o Grande Prémio da Hungria e o Grande Prémio da Holanda. A corrida no Hungaroring decorreu entre 24 e 26 de julho, enquanto a época retoma em Zandvoort de 21 a 23 de agosto.

Isso cria um intervalo de verão mais longo no calendário, mas o encerramento regulamentado da fábrica dura, em si, 14 dias corridos, com a maioria das equipas a iniciar a paragem de duas semanas na segunda-feira, dia 3 de agosto, até segunda-feira, dia 17 de agosto.

O que é proibido durante o encerramento

A regra é simples: as equipas não podem realizar trabalho que contribua para o design, desenvolvimento ou produção do seu carro de F1 atual. Entre as atividades proibidas incluem-se o funcionamento do túnel de vento para fins de F1, trabalho de computação aerodinâmica (CFD) ligado ao desempenho, trabalho de conceção de peças, sistemas ou atualizações atuais ou futuras, produção de componentes, montagem de peças, e ainda comunicações de trabalho de design, desenvolvimento ou produção específicas de F1 por parte de funcionários, consultores ou subcontratados, incluindo e-mails e discussões técnicas relacionadas.

O que pode continuar a funcionar

O encerramento não significa que todas as funções da empresa parem. Atividades que não melhorem o desempenho do carro, juntamente com administração e manutenção essenciais, podem continuar ao abrigo do regulamento. Entre as exceções permitidas contam-se reparações de danos de acidentes ocorridos antes do encerramento, mas apenas com aprovação da FIA, trabalho em carros estáticos ou de demonstração desde que não usem componentes de F1 atuais, atividade de túnel de vento ou CFD não relacionada com o programa de F1 da equipa, manutenção de edifícios, sistemas informáticos e equipamento, preparação de transporte marítimo excluindo componentes atuais do carro de F1, contabilidade e trabalho administrativo de rotina não relacionado com desempenho, e atividades de team-building, bem-estar e entretenimento para o pessoal.

Com o encerramento a decorrer entre 3 e 17 de agosto para a maioria das equipas, a Fórmula 1 regressa à atividade em Zandvoort, de 21 a 23 de agosto, para o Grande Prémio dos Países Baixos. Até lá, o trabalho de desenvolvimento fica formalmente suspenso em todas as equipas, mantendo-se apenas as funções essenciais e não relacionadas com desempenho previstas no regulamento.

Fotos: MPSA e Getty Images