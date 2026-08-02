Resiliência, esforço, foco e determinação. A fórmula que permitiu a Filipe Albuquerque e Ricky Taylor aguentar dois anos sem vitórias. Era preciso recuar até 2024 para rever uma vitória desta dupla, na altura nas ruas de Detroit. Já não é preciso mais. O piloto luso afastou o azar e conquistou a vitória no IMSA, após seis horas de prova em Road America. Uma corrida marcada por duas horas de Full Course Yellow (o período mais longo sob bandeira verde durou pouco mais de uma hora e vinte minutos) e vários incidentes, um deles mesmo no fim da prova, envolvendo o líder do campeonato, Jack Aitken.
GREEN FLAG for the 2026 Motul SportsCar Endurance Grand Prix at Road America!— IMSA (@IMSA) August 2, 2026
🟢: Sunday, August 2 | 11:40AM ET
📺: Peacock
🌍: IMSA YouTube Live, IMSA .tv
📻: IMSA Radio@roadamerica | @MichelinRaceUSA pic.twitter.com/EU7jySAlta
Nick Yelloly, no Acura ARX-06 #93 da Meyer Shank Racing, largou da pole position, mas os incidentes nos primeiros momentos da corrida deram o mote para o que seria uma tarde atribulada. A primeira hora do Motul SportsCar Endurance Grand Prix em Road America foi movimentada, com Marco Wittmann, no BMW M Hybrid V8 #25 da RLL, a assumir a liderança da classe GTP no final dos primeiros 60 minutos, por ter sido o único a permanecer em pista durante o segundo período de Full Course Yellow, motivado por um forte acidente de Jon Field no Oreca #37 da Intersport Racing.
Antes disso, um acidente entre o Ford Mustang GT3 EVO #16 e o Oreca de Tobi Lutke já tinha provocado a primeira neutralização da corrida, e Daniel Goldburg, no Oreca #22 da United Autosports, foi penalizado por regressar à pista de forma inapropriada após perder o controlo do seu carro no recomeço.
Good news is that driver is okay. But crash was a really heavy.#IMSA #IMSApl #RoadAmerica pic.twitter.com/nWETJf4RuG— Jędrzej Bocian #IMSApl (@JBocianIMSA) August 2, 2026
Oh my god, that was so close to a big impact on the last turn. Thankfully, Goldburg was spun and not touching a Lutke car.#IMSA #IMSApl #RoadAmerica pic.twitter.com/vgyNyarjWl— Jędrzej Bocian #IMSApl (@JBocianIMSA) August 2, 2026
Já na segunda hora, o BMW #24, com a decoração de Homem-Aranha, destacou-se na frente da GTP, com o carro irmão #25 em segundo lugar graças a uma estratégia alternativa de combustível que levou a equipa a permanecer em pista durante a primeira janela de pit stops. Contudo, novos acidentes — de Fran Rueda, no Ferrari 296 GT3 Evo #34 da Conquest Racing, e de Connor De Phillippi, no BMW M4 GT3 EVO #1 da Paul Miller Racing — geraram longos períodos de safety car que baralharam por completo a ordem da corrida.
Aproveitando as paragens gerais em boxes durante essas neutralizações, o Porsche 963 #7 da Penske, de Julien Andlauer, conseguiu arrebatar a liderança da classe GTP a meio da corrida, seguido pelo companheiro de equipa Kevin Estre no Porsche #6, enquanto penalizações por excesso de velocidade na pit lane prejudicaram Philipp Eng, no BMW #25, e outras equipas como a Action Express Racing e a Heart of Racing Team.
Oh god. That's situation on last turn.#IMSA #IMSApl #RoadAmerica pic.twitter.com/fbfSs5LinX— Jędrzej Bocian #IMSApl (@JBocianIMSA) August 2, 2026
Situation with Rueda and Conquest Racing #34.#IMSA #IMSApl #RoadAMerica https://t.co/ONQBe3uvDh pic.twitter.com/iSbquKanYE— Jędrzej Bocian #IMSApl (@JBocianIMSA) August 2, 2026
90 minutos na liderança, sob pressão, mas com o triunfo no final
Com várias interrupções, incidentes e penalizações, iam-se abrindo diversas janelas de oportunidade, e uma delas sorriu ao Cadillac #10 de Albuquerque e Taylor. O português manteve-se longe de problemas e liderou os últimos 90 minutos de corrida, beneficiando de paragens bem cronometradas e de azares alheios, os mesmos que, por vezes, não conseguiu evitar ao longo dos últimos dois anos.
Albuquerque teve de aguentar dois recomeços, um deles a 30 minutos do final, resistindo ao ataque de Kevin Estre, no Porsche #6, e de Jack Aitken, no Cadillac #31. O piloto conseguiu fugir à pressão e ampliou uma vantagem de 2 segundos sobre a dupla que seguia mais atrás em luta acesa. Mas um novo Full Course Yellow nos últimos instantes traria uma dose de drama suplementar.
Bruh, hard hit by @tom_blomqvist in @MeyerShankRac #60.#IMSA #IMSApl #RoadAmerica pic.twitter.com/9L12ArWrLs— Jędrzej Bocian #IMSApl (@JBocianIMSA) August 2, 2026
No recomeço, Estre e Aitken entraram em contacto na curva 1, atirando com força contra as barreiras tanto o Porsche 963 #7 da Penske como o Cadillac #31 da Action Express Racing, líder do campeonato de GTP. A corrida acabaria com o Safety Car em pista, confirmando a vitória do Cadillac #10. O acidente promoveu inicialmente a segundo lugar o Aston Martin Valkyrie #23 da Heart of Racing, de Roman De Angelis e Ross Gunn, mas De Angelis recebeu uma penalização pós-corrida por um incidente com o Acura #93 da Meyer Shank, de Renger van der Zande, no recomeço final.
There was more incidents. @UnitedAutosport #22 driven by Di Resta was spun on Turn 14, and @JaitkenRacer in @AX_Racing #31 tried to pass @kevinestre in Porsche Penske Motorsport #6. #IMSA #IMSApl #RoadAmerica pic.twitter.com/SPiUJcRXtg— Jędrzej Bocian #IMSApl (@JBocianIMSA) August 2, 2026
Com isso, Laurin Heinrich, Kaylen Frederick e Tijmen van der Helm subiram ao segundo lugar no Porsche #5 da JDC-Miller Motorsports. O Cadillac #40 da WTR, de Louis Deletraz e Jordan Taylor, subiu ao terceiro lugar, com van der Zande e o pole-sitter Nick Yelloly em quarto. De Angelis e Gunn caíram para quinto no Valkyrie. Felipe Nasr terminou em sexto no Porsche #7 da Penske, que ficou na gravilha após o contacto com o Cadillac #31 de Aitken — incidente que também não resultou em penalização para essa equipa.
Situation between @FelipeNasr in Porsche Penske Motorsport #7 and @JaitkenRacer in @AX_Racing #31!#IMSA #IMSApl #RoadAmerica pic.twitter.com/9CrAMEMrl4— Jędrzej Bocian #IMSApl (@JBocianIMSA) August 2, 2026
Foi também uma corrida para esquecer para os dois BMW M Hybrid V8 da Team WRT, que mostraram ritmo inicial, mas enfrentaram problemas. O carro #25, de Marco Wittmann e Philipp Eng, sofreu um problema de arrefecimento no sistema de recuperação de energia. O BMW de Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde, com a decoração especial de Homem-Aranha, abandonou na fase final com problemas nos travões. O Porsche #6 de Estre foi classificado em oitavo, e o Cadillac de Aitken em nono.
APR volta ao pódio
Na classe LMP2, a vitória foi para o Oreca 07 Gibson #43 da Inter Europol Competition, de Tom Dillmann e Bijoy Garg, que beneficiou da série de bandeiras amarelas no final da corrida. Alex Quinn, colega de George Kurtz e Toby Sowery levou o carro #04 da CrowdStrike by APR ao segundo lugar da classe, com o Oreca #11 da TDS Racing a completar o pódio de LMP2.
Congratulations to the No. 43 Inter Europol Competiton Team on winning the 2026 Motul SportsCar Endurance Grand Prix at Road America in the LMP2 Class! 🏆@IE_Competition | @Oreca pic.twitter.com/AMjujIAJXZ— IMSA (@IMSA) August 2, 2026
GTD Pro e GTD
A Pfaff Motorsports deu ao Lamborghini Temerario GT3 a sua primeira vitória em prova de resistência, com Andrea Caldarelli e Sandy Mitchell a triunfarem na classe. O Lamborghini #9 assumiu a liderança nos dois últimos stints, beneficiando em parte da luta entre os Porsche 911 GT3 R da AO Racing e da Manthey.
O piloto da Manthey, Thomas Preining, recebeu uma penalização na última hora por incumprimento dos parâmetros controlados do motor, o que fez o carro cair para nono lugar na classe. Nick Tandy conduziu o Porsche #77 da AO Racing, partilhado com Harry King, até ao segundo lugar, enquanto Tommy Milner e Nicky Catsburg completaram o pódio da classe aos comandos do Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
Congratulations to the No. 9 Pfaff Motorsports Team on winning the 2026 Motul SportsCar Endurance Grand Prix at Road America in the GTD PRO Class! 🏆@pfaffmotorsport | @LamborghiniSC pic.twitter.com/HZiVil1OC7— IMSA (@IMSA) August 2, 2026
A Winward Racing conquistou vitórias consecutivas na classe GTD, com Philip Ellis e Russell Ward a juntarem-se a Indy Dontje no Mercedes-AMG GT3 Evo #57.
Congratulations to the No. 57 Winward Racing Team on winning the 2026 Motul SportsCar Endurance Grand Prix at Road America in the GTD Class! 🏆@WinwardRacing | @MercedesAMG pic.twitter.com/q90X3WrgK2— IMSA (@IMSA) August 2, 2026