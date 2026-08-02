Allan McNish, diretor de equipa da Audi, revelou que o fabricante alemão não planeia mais nenhuma atualização de motor para o resto da presente época. A declaração surge depois de a equipa somar pontos nas últimas três corridas.

Resultados recentes e limite orçamental

Apesar de ter pontuado nas últimas três corridas, a equipa alemã ainda está a encontrar o seu rumo, chegando regularmente à Q2 , procurando ainda cimentar a sua posição no meio da tabela para dar o salto rumo ao topo. Segundo Nico Hulkenberg, a atualização introduzida em Espanha melhorou a entrega de potência, sendo os recentes resultados pontuáveis um sinal dessa melhoria. No entanto, sobretudo devido ao limite orçamental, não haverá mais atualizações ao motor este ano.

McNish explicou que existe sempre um compromisso entre o momento de introduzir atualizações, tanto no chassis como na unidade motriz, e a forma como o orçamento é gerido:

“Todos têm este compromisso entre quando se trazem atualizações, chassis e unidade motriz, e também onde se gasta o dinheiro. Não se pode gastar tudo de uma vez, porque depois não se tem nada com que lutar mais tarde.” Segundo o diretor, essa gestão de expectativas aplica-se não só a uma época, mas a várias em simultâneo.

Mudanças mais profundas em 2027

Sobre o calendário de desenvolvimento, McNish confirmou que a Audi introduziu uma pequena adaptação em Barcelona, que resultou bem e ajudou a equipa a progredir, mas que as peças maiores ficam reservadas para 2027:

“Diria que as peças maiores serão para 2027. Portanto, não veremos nada de grande na unidade motriz até lá.” Questionado sobre a dimensão do salto que a nova unidade motriz poderá representar, o escocês respondeu que ainda é cedo para essa discussão, uma vez que a época de 2026 ainda vai a meio.

McNish sublinhou ainda que qualquer avaliação de progresso é sempre relativa à concorrência, com a equipa a fazer um trabalho constante de comparação para perceber a rapidez de evolução dos rivais.A evolução de desempenho da Audi este ano esteve relacionada tanto com a unidade motriz como com o chassis, e esse trabalho será repetido na segunda metade da época, embora, no que toca ao motor, tudo fique reservado para 2027, já que envolve sobretudo hardware, algo que não é rápido de alterar.

Entrega de Potência melhorada

Por fim, sobre a alegada melhoria na entrega, McNish detalhou os fatores técnicos envolvidos:

“É sobre o que se pede ao pedal, como a unidade motriz responde, como é a entrega de binário. Tem picos, é consistente, é suave? É uma coisa muito fina, sentida num piscar de olhos, menos de um décimo numa saída de curva, mas que conta muito com um carro no limite.” Acrescentou que problemas de entrega, somados a essas exigências, têm impacto direto no equilíbrio e comportamento do carro, tal como a qualidade das mudanças de caixa.

A Audi opta por concentrar os seus recursos de desenvolvimento de motor no projeto de 2027, mantendo apenas ajustes ao nível do chassis durante a segunda metade da presente época. A situação da unidade motriz permanece, assim, congelada até ao próximo ano, sem previsão de mudanças adicionais no imediato.