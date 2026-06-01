

Andrea Stella, diretor de equipa da McLaren, afastou a possibilidade de deixar a estrutura britânica, apesar dos rumores que o apontam a uma eventual mudança para a Ferrari. As declarações surgem num momento em que a equipa atravessa uma fase de sucesso desportivo, após a conquista de títulos recentes.

Andrea Stella tem desempenhado um papel central na recuperação da McLaren, que desde a sua nomeação como diretor de equipa em 2023 conquistou dois campeonatos de construtores e um título de pilotos com Lando Norris, em 2025. Apesar disso, o italiano tem sido associado a uma possível mudança para a Ferrari, cenário que rejeitou, reafirmando o seu compromisso com a equipa de Woking.

Além de Stella, também Oscar Piastri tem sido alvo de especulação, com rumores a apontarem para um eventual interesse da Red Bull, caso Max Verstappen deixe a equipa. O responsável da McLaren desvalorizou essas informações, sublinhando a satisfação da estrutura com o desempenho e a evolução do piloto australiano, bem como o ambiente positivo dentro da equipa, incluindo a relação com Lando Norris.

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Stella destacou ainda que a prioridade passa por manter a estabilidade interna e continuar a somar conquistas. O dirigente assumiu como objetivo prolongar o ciclo vitorioso da McLaren, reforçando a ambição de acrescentar troféus ao palmarés da equipa nos próximos anos.



“Referiu a silly season, e penso que já estamos totalmente nessa fase” disse Stella. “Quando pensamos no Oscar, não podíamos estar mais satisfeitos. Penso que estamos a ver o melhor Oscar no cockpit e também um Oscar feliz, e a melhor versão de si próprio fora do cockpit. Ótima dinâmica e relação com o Lando, e penso que a equipa está na sua melhor forma desde que sou diretor de equipa. Por isso, é muito claro: a direção é de máxima estabilidade na McLaren.”

“No que me diz respeito, estou totalmente comprometido com a McLaren. Uma das coisas que mais me orgulha na minha experiência como diretor de equipa é termos conseguido encher o museu do MTC com troféus, o que nos obrigou a criar uma nova área. E para mim a missão é muito clara: precisamos de encher essa nova área nos próximos anos na McLaren.”